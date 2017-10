2017-10-15 14:08:00.0

Polizei Wildschweine verursachen Unfall auf der A96

Tiere rennen bei Mindelheim auf die Fahrbahn.

Ein Wildunfall hat sich am Samstag gegen 1 Uhr auf der A 96 bei Mindelheim ereignet. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind kurz vor der Anschlussstelle Mindelheim zwei Wildschweine auf die Fahrbahn gerannt. Die Tiere gerieten mitten in eine Überholmanöver. Sie wurden von den Autos eines 18-Jährigen und eines 26-Jährigen getroffen, die sich gerade auf gleicher Höhe befanden. Die beiden Tiere überlebten den Zusammenprall nicht. Den Schadenshöhe an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. (m.he)