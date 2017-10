2017-10-07 11:59:00.0

Befragung Wo die Entsorgung Sorgen macht

Die Unterallgäuer sind mit der Abfallbeseitigung überwiegend zufrieden. In einigen Bereichen sehen sie jedoch Handlungsbedarf Von Sandra Baumberger

Die Unterallgäuer sind mit der Abfallentsorgung im Landkreis überwiegend zufrieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung, die Marktforscherin Ute Kerber in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses vorgestellt hat. Mehr als 1000 Unterallgäuer waren dazu im Sommer telefonisch befragt worden. Die Ergebnisse will die Kommunale Abfallwirtschaft dazu nutzen, die Entsorgung noch stärker an den Bedürfnissen der Bürger auszurichten.

84 Prozent der Befragten sind mit der Entsorgung insgesamt zwar sehr oder eher zufrieden, im Detail gibt es aber durchaus Verbesserungswünsche: Während die Entsorgung von Altpapier und Altglas als besonders gut bewertet wurde, landeten der Gelbe Sack, das Schadstoffmobil und die Sperrmüllentsorgung auf den hinteren Plätzen.

Die meisten befürworten eine Gelbe Tonne

15 Prozent der Befragten sind demnach mit der Sperrmüllentsorgung eher oder sehr unzufrieden, bei 13 Prozent trifft dies auf das Schadstoffmobil zu und 18 Prozent kritisieren den Gelben Sack. Insofern verwundert es wenig, dass die Gelbe Tonne, die ihn wie berichtet 2019 ablösen könnte, auf breite Zustimmung stößt. Ein Wermutstropfen ist für 26 Prozent der Befragten allerdings das Stellplatzproblem, das sich durch die zusätzliche Tonne ergibt.

Obwohl die Mehrheit der Befragten die Gelbe Tonne für bequemer hält als das bisherige Bringsystem, weil sie die Leichtverpackungen nicht mehr selbst zu den Wertstoffhöfen bringen müssen, können auch sie in der Umfrage punkten. So waren die Befragten mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter und den Wartezeiten besonders zufrieden. Anlass zur Kritik gaben dagegen die Verkehrs- und Platzsituation, die Öffnungszeiten sowie die Abgabemöglichkeiten für Wertstoffe.

Insgesamt kommt die Umfrage zu dem Ergebnis, dass vor allem die Bereiche „Gelber Sack“, „Verkehrs- und Platzsituation auf den Wertstoffhöfen“, „Sperrmüllentsorgung“ und „Schadstoffmobil“ ausbaufähig sind. Dies werde man aufnehmen und über Lösungen nachdenken, sagte Landrat Hans-Joachim Weirather in der jüngsten Sitzung. „Das Schadstoffmobil wird aber auch weiterhin als Schadstoffmobil unterwegs sein.“ Denn es sei schlicht zu gefährlich, die Stoffe, die bislang dort abgegeben werden, an den Wertstoffhöfen zu sammeln.