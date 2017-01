2017-01-19 00:36:25.0

Wochenende ohne Strom

Asylunterkunft in Mindelheim betroffen

Die Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Allgäuer Straße mussten übers Wochenende ohne Strom auskommen. Die Ursache konnte nicht geklärt werden, teilte die Regierung von Schwaben mit, die das Haus betreibt. Der Hausmeister des Objekts hat am Montag in der Früh festgestellt, dass in einem Teil des Obergeschosses der Strom ausgefallen war. Grund war wohl ein ausgelöster Fehlerstrom-Schutzschalter (sog. FI-Schalter). Die Ursache hierfür konnte nicht aufgeklärt werden, ebenso wenig, wann genau der Schutzschalter ausgelöst hat. Nach Angaben von Bewohnern war der Strom Freitagabend ausgefallen, und zwar im gesamten Gebäude.

In der Gemeinschaftsunterkunft sei zu den üblichen Dienstzeiten Personal (Heimleiter und Hausmeister) vor Ort. Dies war auch am Freitag bis etwa 14.30 Uhr der Fall. Eine Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft besteht nicht. Für Notfälle ist allerdings bei der Polizei die Rufnummer eines Ansprechpartners der Unterkunft hinterlegt. Das war den Bewohnern aber offenbar nicht bekannt. Die Heizung und das Wasser funktionierten. (jsto)