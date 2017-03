2017-03-29 00:37:28.0

Bauen Wohnpark im Zentrum

Großprojekt, wo einst Mansfields berühmtes Werk entstand

Eines der größten Bauprojekte im Herzen Bad Wörishofens nimmt gestalt an: der Wohnpark Mansfield. Die Wohnungsgenossenschaft errichtet das Ensemble an einem markanten Punkt nahe der Stadtmitte und an der von Norden in die Stadt führende Einfahrtsstraße. Der Komplex trägt einen großen Namen, jenen der Schriftstellerin Kathrine Mansfield. Sie urlaubte einst in einer Pension auf diesem Grundstück, auf dem einst der legendäre Allgäuer Hof stand. In Bad Wörishofen entstand 1909 Mansfields bekanntes Werk „In einer deutschen Pension“. Was die Wohnungsgenossenschaft nun baut, wird ungleich größer als eine Pension.

30 Wohneinheiten und drei Gewerberäume, in denen künftig auch das Büro der Genossenschaft ihren Platz finden wird, mit unterschiedlichen Größen entstehen dort. Zum Hebauf kamen jüngst neben den Vertretern der Genossenschaft auch zahlreiche, am Bau beteiligte Handwerksbetriebe mit ihren Mitarbeitern, sowie künftige Eigentümer. Fast alle der angebotenen Wohnungen sind laut Aussage der Genossenschaft bereits verkauft. Bei der Feier dankte der Vorsitzende Jürgen Weikmann von der Genossenschaft für die Mitwirkung aller Beteiligten an dem „Objekt an einer markanten Stelle der Stadt“. Martin Lutz vom ausführenden Architekturbüro Lutz und Schaub betonte, dass Kosten- und Zeitrahmen bisher eingehalten worden seien, obwohl die Baustelle an der viel befahrenen Türkheimer Straße nicht leicht zu bewerkstelligen sei. Zum Ende des Jahres sollten die künftigen Eigentümer einziehen können. Wie das Büro mitteilte, wurden auf dem 2200 Quadratmeter großen Grundstück Wohneinheiten mit insgesamt 2900 Quadratmeter erstellt. 8100 Kubikmeter umfasste der umbaute Raum. Dazu kämen eine Tiefgarage mit 40 Stellplätzen und 17 Besucherparkplätze sowie die Gewerberäume. (heb)