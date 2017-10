2017-10-19 19:22:00.0

Meisterkonzert Zwölfjährige brilliert an der Geige

Ein ereignisreicher Konzertabend in Bad Wörishofen mit der jungen Geigerin als Überraschungsgast.

Der Festsaal des Dominikanerinnenklosters Bad Wörishofen bot wieder einmal den geeigneten Rahmen für die Meisterkonzertreihe von Dietmar Gräf.

Zu Beginn erklang eine sehr selten gehörte Sonate des französischen Barockkomponisten Jean-Marie Leclair, die erneut bewies, dass Barockmusik und generell klassische Musik quicklebendig sein kann, wenn sie auch so interpretiert wird. Das gelang den beiden Protagonisten Prof. David Marcian aus Rumänien und Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen. Marcian zeigte sein virtuoses Können auch in der Partita in d-Moll für Violine solo von Johann Sebastian Bach, die einem Geiger ein Höchstmaß an violinistischem Können abverlangt.

Von Wolfgang Amadeus Mozart war die sogenannte „Große Sonate in B-Dur“ auf dem Programm, die man getrost als ein absolutes Wunderwerk der Musik bezeichnen kann und die Interpreten in jeder Hinsicht vor sehr heikle Aufgaben stellt, welche meisterhaft bewältigt wurden.

Nach der Pause trat ein Überraschungsgast auf: Die erst zwölfjährige Geigerin Emilia-Rosa Hofmann aus Bad Wörishofen. Sie spielte absolut gekonnt und sicher mit bereits unglaublichem Gespür für Musikalität, Technik und hier insbesondere für Geigenkunst die „Scène de Ballet“ von Charles-Auguste de Bériot, einem französischen, romantischen Violinvirtuosen und auch berühmten Professor.

Nun folgte M. Camargo Guarnieri mit seiner in Europa kaum zu hörenden „Coletanea“, einer Sammlung von feinsinnigen brasilianischen Genrestücken, die einen Synkretismus zwischen Indiokultur, afrikanischer Musik und portugiesischer Folklore auf höchstem kompositorischen Niveau bilden, dem nachzuspüren den beiden Musikern des Abends ohne jeden Zweifel voll gelang.

Desgleichen das „Impromptu concertant“ des rumänischen Komponisten George Enescu. In seinen Kompositionen kommen ausgehend von rumänischer Volksmusik geradezu halsbrecherische Experimente in Polyrhythmik, Polymetrik und auch Harmonik vor, die von den Musikern gerade im Zusammenspiel höchste Sensibilität und Konzentration abverlangen. Nachdem das Programm vorher schon von einem zum jeweils nächsten Höhepunkt gelangt war, kam noch eine letzte Steigerung durch zwei Duos von Bedrich Smetana - Von der Heimat - hinzu, in denen dieser ähnlich seinem Zyklus „Mein Vaterland“ und der darin enthaltenen „Moldau“ alle Register zog. Das zahlreich erschienene Publikum verlangte noch Zugaben und verließ nach einem ereignisreichen Konzertabend begeistert das Dominikanerinnenkloster. (mz)