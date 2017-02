2017-02-23 11:44:00.0

Tischtennis Aufsteiger stoppt Siegesserie

Gegen den VfL Günzburg sehen die Warmisrieder Herren in den Einzelspielen kein Land. Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen behalten derweil ihre weiße Weste. Von Thosten Albrecht Und Ludwig Schuster

Die Serie der Tischtennis-Herren des TTSC Warmisried in der 1. Bezirksliga ist gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge mussten sich Thomas Brenner und Co. nun dem starken Aufsteiger aus Günzburg geschlagen geben. Die Tischtennisfreunde aus Bad Wörishofen bleiben sich dagegen ihrer Erfolgslinie treu: Gegen den TSV Pfronten gab es den 13. Saisonsieg.

TTSC Warmisried

1. Bezirksliga, Männer Im Heimspiel gegen den Aufsteiger vom VfL Günzburg erhofften sich die Warmisrieder durchaus Siegchancen. Schließlich hatten sie das Hinrundenspiel gewonnen. Und nach der 2:1-Führung aus den Doppeln sah alles auch noch sehr ordentlich aus.

Doch dann folgte in den ersten drei Einzeln die Ernüchterung. Thomas Brenner, Florian Mayer und auch Thorsten Albrecht verloren jeweils deutlich mit 0:3 nach Sätzen. Weil dann auch noch Tobias Geiger und Helmut Roiser ihre Spiele verloren und nur Christian Schindler den einzigen Einzelerfolg verbuchen konnte, lagen die Warmisrieder nach dem ersten Durchgang mit 3:6 im Rückstand. Auch der zweite Durchgang bot in den ersten drei Einzelbegegnungen kein anderes Bild: Alle drei Akteure des TTSC verloren sang und klanglos mit 0:3. Somit stand nach gerade einmal zweieinhalb Stunden die 3:9-Niederlage fest.

TTF Bad Wörishofen

2. Bezirksliga Süd, Männer Als Tabellenführer reisten die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen zum Schlusslicht TSV Pfronten und konnten nach knapp zwei Stunden mit einem 9:0-Sieg die Heimreise antreten. Nach den drei Doppelsiegen zum Auftakt sorgten Dieter Gerhardinger, Xaver Eschenlohr, Karl Deeg, Rudolf Grund, Alois Beierl und Lukas Wolf in den Einzeln für klare Verhältnisse.

3. Bezirksliga Süd/Ost, Männer Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen II erwarteten zum Nachbarschaftsderby den SC Blau-Weiß Ettringen und wollten natürlich für die 2:9-Hinspielniederlage Revanche nehmen. Nach über vier Stunden und vielen knappen Spielen gewanen die Wörishofer glücklich mit 9:7. Dabei führten die Gäste nach den Anfangsdoppeln mit 2:1.

Doch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs wendete sich das Blatt und die Wörishofer führten mit 6:3. Doch die Ettringer gaben nicht auf – und plötzlich hieß es 6:7 aus Wörishofer Sicht. So lag es erneut am hinteren Paarkreuz mit Markus Simon und Beppo Trautmann, die zuvor bereits beide Einzel gewonnen hatten. Auch im zweiten Durchgang gewannen sie ihre Einzel gegen Günther Scheitle und Angelika Knopp und brachten die Kneippstädter vor dem Schlussdoppel wieder mit 8:7 in Führung.

Die Dramaturgie hätte nicht besser sein können in diesem letzten Spiel des Tages. Alois Beierl und Manuel Müller mussten gegen Christopher Rid und Georg Schmidt über fünf Sätze gehen und im finalen Satz vier Matchbälle abwehren, um dann – nach sechs Punkten in Folge – letztlich als Sieger von der Platte zu gehen.