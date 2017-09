2017-09-15 07:03:00.0

Tennis Bei der Premiere siegt ein Mädchen

Viktoria Schories ist Klubmeisterin in Mindelheim – in einem neuen Wettbewerb. Von Max Herzog

Bei den Vereinsmeisterschaften des TC Mindelheim trugen sich heuer sowohl im Herren-Einzel als auch im Herren-Doppel neue Namen in die Siegerlisten ein. Außerdem gab es erstmals einen Titelkampf der Junioren.

Herren-Einzel Mit Sebastian Kühsel und Oliver Zielina standen erwartungsgemäß die topgesetzten Spieler im Endspiel. Während sich Kühsel auf seinem Weg ins Finale gegen Florian Ried und Marcel Sesar durchsetzte, behielt Zielina gegen Florian Kühsel und Klaus Frahne die Oberhand. Das Finale entschied Kühsel mit 6:3 und 7:5 für sich und holte seinen zweiten Meistertitel. Er trat damit die Nachfolge von Franz Hetzl an, der verletzungsbedingt nicht an der Meisterschaft teilnehmen konnte. Die Herren-Trostrunde gewann Erich Sesar gegen Robert Frei.

Juniorinnen/Junioren-Einzel Viktoria Schories heißt die erste Clubmeisterin im Juniorinnen/Junioren-Einzel. In dem Wettbewerb, in dem erstmals Juniorinnen und Junioren gegeneinander antraten, sicherte sie sich den Finalsieg gegen Leo Herrmanns mit 6:2, 3:6 und 11:9. Den dritten Platz erspielte sich Noah Hellwagner. Außer Konkurrenz wurde das Turnier der „Next Generation“ ausgetragen. Hier gewann Lenny Frischholz das Endspiel gegen Tizian Petrich mit 6:3. Der dritten Platz ging an Konstantin Schories.

Herren-Doppel Im Herren-Doppel gewannen Simon Tuglu/Max Herzog erstmals gemeinsam die Meisterschaft. Im Finale setzten sich die beiden mit 6:3 und 7:6 (7) gegen Florian Kühsel/Sebastian Kühsel durch. Davor hatten sich im Halbfinale die Kühsel-Brüder gegen Erich Sesar/Christian Schiele ebenso in zwei Sätzen durchsetzen können wie Tuglu/Herzog gegen Robert Frei/Florian Ried.