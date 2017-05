2017-05-06 09:05:00.0

Fußball Bundesliga verkehrt

Anders als in der deutschen Eliteliga stehen in den Amateurligen der Region die Meister noch nicht fest. Dafür aber sind in den meisten Fällen die Abstiegsfragen entschieden. Von Axel Schmidt

Langsam aber sicher korrigiert sich das Tabellenbild in den einzelnen Ligen wieder. Unter der Woche fanden schon einige Nachholspiele statt, in der kommenden Woche folgen die restlichen Partien, die im November oder März/April dem Wetter zum Opfer gefallen sind. Vor den beiden letzten Spieltagen sollten sämtliche Ungleichmäßigkeiten bei der Anzahl der Spiele ausgeräumt sein. Doch anders, als in der Fußball-Bundesliga ist die Frage nach dem Meister noch längst nicht geklärt. Im Gegenteil: Oft zeichnet sich ein Zwei- oder gar Dreikampf bis zum letzten Spieltag ab.

Kreisliga Mitte Das Titelrennen ist weiter offen: Ganze zwei Punkte trennen den FC Heimertingen, SVO Germaringen und den FC Viktoria Buxheim. Allerdings: Heimertingen hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Im Tabellenkeller dürfte dem SV Schöneberg nur noch ein Wunder helfen (siehe nebenstehender Bericht zum „Spiel der Woche“). Verlieren die Schöneberger am Samstag in Mindelheim, dann dürfte der Ausflug in die Kreisliga beendet sein. Gerettet dagegen sind der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach. Die Kammlacher (9.) können sich in den noch ausstehenden drei Spielen nur noch um maximal einen Platz verbessern, dafür aber ihrem Torjäger Reinhold Haar zum Sieg in der Torschützenliste verhelfen. Aktuell führt Haar diese mit 18 Treffern an.

Kreisklasse Allgäu 2 Hier ist es ähnlich, wie in der Kreisliga: Die Meisterfrage ist offen und dürfte sich zwischen drei Mannschaften entscheiden (FSV Amberg, FSV Dirlewang und SV Oberegg). Im Abstiegskampf ist die Messe dagegen so gut wie gelesen. Es bleibt nur die Frage, ob der TSV Mittelneufnach oder der TSV Mindelheim 2 in die Relegationsspiele geht. Die antwort könnte bereits der anstehende Spieltag liefern. Gewinnt Mittelneufnach in Oberegg, dann kehrt Mindelheims Reserve direkt in die A-Klasse zurück.

Das Fernduell an der Spitze begann bereits gestern Abend: Während der FSV Amberg den SV Mattsies empfing, gastierte der FSV Dirlewang zum Nachholspiel beim SVO Germaringen 2 (Spiele bei Redaktionsschluss nicht beendet). Am Sonntag hat dann der FSV Dirlewang die Chance, nach Punkten wieder gleichzuziehen. Die Elf von Trainer Werner Habigt empfängt dann den FC Buchloe.

A-Klasse Allgäu 2 Als Absteiger in die B-Klasse steht der SV Eggenthal 2 längst fest. Spannend bleibt das Titelrennen. Fest steht, dass der FC Jengen (1. Platz/54 Punkte) und der SV Bedernau (2./50) die Saison auf den ersten beiden Plätzen beenden. Doch wer steigt als Meister direkt auf und wer muss in die Aufstiegsspiele? Das könnte sich, da der SV Bedernau noch ein Nachholspiel hat, erst am letzten Spieltag entscheiden. Diesmal haben beide Mannschaften eine Auswärtshürde zu nehmen: Jengen gastiert beim SV Salgen/Bronnen (13.) und der SV Bedernau fährt nach Rammingen (5.). Letztere Aufgabe dürfte ungleich schwerer sein, auch wenn das Hinspiel eine klare Sache war (3:0).

B-Klassen Vor der Saison war es im Prinzip eine ausgemachte Sache, dass die drei Aufstiegsplätze in den B-Klassen 9, 10 und 11 am Ende von den jeweils einzigen drei ersten Mannschaften belegt werden. Und bis auf die B-Klasse 11 trifft das auch zu. Denn hier mischt die Reservemannschaft des SV Oberegg die Liga auf und denkt offenbar gar nicht daran, den Aufstiegsplatz einer ersten Mannschaft zu überlassen. Vor allem der SV Schlingen wird zu knabbern haben, um den Aufstieg noch zu schaffen: Die Mannschaft von Cetin Celalettin muss auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

In der B-Klasse 9 sind die Aufstiegsplätze dagegen ebenso vergeben (FC Loppenhausen, TSV Pfaffenhausen, SC Unterrieden) wie in der B-Klasse 10 (SV Tussenhausen, SV Breitenbrunn, FC 98 Auerbach/Stetten). Hier geht es nur noch darum, welche Mannschaft als Meister in die A-Klasse marschiert. In der B-Klasse 9 wird sich das wohl am letzten Spieltag im Lokalderby zwischen dem FC Loppenhausen und dem TSV Pfaffenhausen entscheiden.