Golf Den ersten Schritt zum Titel im Nieselregen gemacht

Der GC Bad Wörishofen hat sieben neue Klubmeister – vor allem dank der Greenkeeper. Von Axel Schmidt

Letztlich war die Ausrichtung der Klubmeisterschaften nur den Greenkeepern zu verdanken: Das Team um Christian Fischer hatte alle Hände voll zu tun, um den Golfern des GC Bad Wörishofen auf dem Platz in Rieden nach großen Regenfällen perfekte Platzverhältnisse bieten zu können. Die Golfer dankten diesen Einsatz an den folgenden drei Tagen mit starken Leistungen.

Herren 27 Teilnehmer starteten in die erste Runde, die von Patrick Prazak im leichten Nieselregen mit einer sensationellen Runde mit 71 Schlägen (1 unter Par) gewonnen wurde. Damit setzte er sich vor Morten Henningsen, Andreas Moser und Benjamin Biddle. Am zweiten Tag rückte diese Vierergruppe noch enger zusammen. Doch im Lauf der dritten Runde am Sonntag untermauerte Prazak seinen Anspruch auf den Titel und wurde mit vier Schlägen über Par Klubmeister 2017 vor Morten Henningsen, Andreas Moser und Benjamin Biddle.

Damen Nach der ersten Runde führte Sandra Müller mit fünf Schlägen vor der Vorjahressiegerin Tanja Heinkel. Im Laufe der Finalrunde drehte sich dieses Bild jedoch: Am Ende entschied Heinkel die Klubmeisterschaft auf den letzten Bahnen für sich und wurde vor Sandra Müller erneut Klubmeisterin.

Jugend Bei den schlechten Witterungsbedingungen muss das Durchhaltevermögen der jungen Golfer über 36 Loch besonders erwähnt werden. In einem spannenden Fight sicherte sich Christoph Starnecker den Titel vor Lukas Hartmann.

Seniorinnen Marioara Placek hatte nach Runde eins zunächst einen Schlag Rückstand auf die Führende Eva Resch. Mit einer starken Runde von 90 Schlägen ließ Resch auch nichts mehr anbrennen und holte sich den Titel.

Senioren Michael Schramm holte sich mit Runden von 80 und 75 Schlägen den Titel vor Hartmut Amenda.

Altersklasse 65 In der erstmals ausgespielten AK 65 sicherte sich bei den Seniorinnen Rosemarie Klingner mit zehn Schlägen Vorsprung den Titel vor Christine Schönberger. Bei den Herren der AK 65 ergab sich ein ähnliches Bild. Hier gewann Anton Schmid mit elf Schlägen Vorsprung auf Joschi Horvat.

Netto Bei der parallel laufenden Nettowertung konnten sich Thorsten Knorr (Herren), Julia Schramm (Damen), Hildegard Pfleger (Seniorinnen AK 50), Franz Abröll (Senioren AK 50), Ute Steinbrink (Seniorinnen AK 65), Harald Halbedel (Senioren AK 65) und Hannah Kuhn (Jugend) durchsetzen.

Im Rahmen der Siegerehrung wurden nicht nur die Klubmeister geehrt. Es galt ein besonderes Jubiläum zu feiern: Michael Galanis, Leiter der Verwaltung des Golfclubs, feierte sein 30-jähriges Dienstjubiläum und wurde in einer herzlichen Rede vom Präsidenten Peter Ried für seine langjährigen Dienste geehrt.