2017-08-21 20:39:00.0

Pétanque Den ersten Titel schon eingesackt

Das Mindelheimer Team holt sich den bayerischen Meistertitel im Triple - und strebt gleich einen weiteren Sieg an. Von Willi Unfried

Mit zwei Teams war die Pétanqueabteilung der Behinderten-, Versehrtensport, Jugend- und Reha-Gruppe (BVSG) im TSV Mindeheim bei den bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt vertreten. Und Mindelheim I gelang es erneut den Titel zu verteidigen. Mindelheim II landete auf dem fünften Rang.

Zehn Mannschaften trafen sich in Ingolstadt, um den bayerischen Meistertitel im Dreier auszuspielen. In der Mannschaft Mindelheim I spielten Waldemar Pfeifer, Renate Schlegel und Ingrid Breyer. Sie hatten es in der Gruppe I mit RBA Neumarkt I, HFS Franken, BVS Donauwörth und dem Erzrivalen aus Moosburg zu tun.

Und es wurde das erwartet schwere Spiel gegen Moosburg, erst am Ende fiel die Entscheidung ganz knapp zugunsten der Oberbayern, die mit 11:10, gewannen. Doch die Schwaben gaben nicht auf. Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ gab es in der Folge drei eindeutige Siege: Neumarkt wurde mit 11:0 und Franken mit 11:1 besiegt, lediglich Donauwörth leistete mehr Gegenwehr und am Ende stand es 11:7. Der Gruppensieg schien zunächst nach der Auftaktniederlage gegen Moosberg in weiter Ferne. Dem Favoriten hatte aber anscheinend das Spiel gegen Mindelheim so viel Kraft gekostet, dass die Oberbayern deutlich abfielen und sich gegen Neumarkt sogar eine Niederlage leisteten. Somit stand Mindelheim I als Gruppensieger mit 6:2 Punkten und einem Ballverhältnis von 43:19 fest. Moosburg landete mit ebenfalls 6:2 Punkten auf Rang zwei.

Mindelheim II feierte jeweils gegen Neumarkt II und Selb einen Sieg und verlor gegen Weiden und Donauwörth I. Dies ergab am Ende 4:4 Punkte und den dritten Platz. Im der Zwischenrunde standen sich dann die Gruppenplatzierten gegenüber. Mindelheim I spielte gegen den Ersten der Gruppe II, Donauwörth I, und gewann sicher mit 11:2. Mindelheim II hatte es mit Donauwörth II zu tun und gewann hauchdünn mit 11:10

Der Turniersieger wurde zwischen den Siegern der Erst- und Zweitplatzierten ermittelt. Mindelheim I hatte es mit der BVS Weiden zu tun. Die Kreisstädter waren schon mächtig in Fahrt und nahmen auch diese Hürde mit Bravour. Mit 11:0 wurden die Weidener besiegt. Der Lohn waren dann Platz eins und wieder der bayerische Meistertitel.

Rang drei ging an Donauwörth I, das sich mit 11:2 gegen Neumarkt I durchsetzte. Mindelheim II landete abschließend noch einen unglaublichen 11:0 Sieg gegen die hoch gehandelten Moosburger und schaffte damit den fünften Platz.

Nun streben die Mindelheimer Pétanquespieler auch die Verteidigung des Meistertitels im Zweier-Wettbewerb (Double) an. Dieser wird ebenfalls in Ingolstadt ausgetragen. Die Kreisstädter reisen mit drei Mannschaften an.