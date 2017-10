2017-10-24 09:06:00.0

Volleyball Die Türkheimer Serie hält

Diesmal bleibt bei den Herren auch der traditionelle Einbruch im zweiten Satz aus. Von Fabian Scherer

Der Siegeszug der ersten Herrenmannschaft des SVS Türkheim in der Volleyball-Bayernliga geht weiter. Am vergangenen Sonntag trat die Mannschaft von Spielertrainer Robert Frey auswärts beim TuS Fürstenfeldbruck an und gewann ungefährdet mit 3:0.

Bereits im Vorfeld appellierte Spielertrainer Robert Frey an sein Team, die Begegnung nicht zu locker zu nehmen: „Gegen die technisch versierten und jungen Volleyballer aus Fürstenfeldbruck ist absolute Konzentration gefragt“, so Frey. Gleichzeitig forderte er seine Spieler auf, vor allem Druck über den Aufschlag auszuüben und sich auch im Block dominant zu präsentieren.

Dies umzusetzen gelang den Wertachmärktern bereits im ersten Satz ausgesprochen gut: Mit 25:13 gewannen sie diesen deutlich. Die anfänglichen Schwierigkeiten im zweiten Satz, die sich bisher wie ein roter Faden durch die vergangenen Partien zogen, waren den Türkheimern nur zu gut im Gedächtnis. Frey rief seine Spieler zur Geduld auf und forderte von ihnen, den Fokus jetzt nicht zu verlieren. Der zweite Satz gestaltete sich dann zunächst recht ausgeglichen. Beide Teams konnten sich nicht voneinander absetzen. Eine kurze Phase der Unkonzentriertheit auf Türkheimer Seite glich Sebastian Schorer durch eine Aufschlagsserie wieder aus, was den Sieg im zweiten Satz mit 25:22 zur Folge hatte. Im dritten Satz gaben die Türkheimer die Führung nicht mehr aus der Hand und dominierten die frustriert wirkenden Fürstenfeldbrucker von Anfang an. Durch präzise Ballannahmen und spektakuläre Abwehraktionen konnte Zuspieler Johannes Ackermann die Bälle beliebig an seine Angreifer verteilen, welche dann Punkt für Punkt das Spielende näherbrachten. Auch das nahezu fehlerfreie und konstante Aufschlagspiel konnte der SVS Türkheim bis zuletzt aufrechterhalten. So beendete Daniel Schneider das Spiel nach nur knapp einer Stunde Spielzeit mit einem Matchball-Ass. Der SVS Türkheim hat damit nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto und steht auf dem dritten Tabellenplatz der Bayernliga Süd.

Zum nächsten Heimspieltag gastiert der TSV Friedberg II am Samstag, 4. November, um 19 Uhr in der Sporthalle der Türkheimer Mittelschule.