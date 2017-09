2017-09-16 13:15:00.0

Fußball Ein traditionell torreiches Derby

In der A-Klasse steht in Unterrieden ein Derby an, in dem stets viel gejubelt wird. Wer feiert diesmal? Von Axel Schmidt

Gespannte Erwartung im Strafraum: Wenn Unterrieden (weißes Trikot) und Loppenhausen aufeinandertreffen, sind Tore garantiert. Foto: Axel Schmidt