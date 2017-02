2017-02-27 06:02:00.0

Ski Alpin Eine Familie, sieben Medaillen

Die Stimpfles aus Tussenhausen sind bei deutscher Seniorenmeisterschaft erfolgreich. Von Axel Schmidt

Wenn sie auf Skiern stehen, sind sie kaum zu halten: Die Mitglieder der Familie Stimpfle aus Tussenhausen sammelten bei den deutschen Seniorenmeisterschaften der alpinen Skifahrer zuletzt sieben Medaillen. Mutter Bibiane, Ruth und die beiden Brüder Patrick und André Stimpfle starteten dabei für die DJK RG Wertachtal aus Leitershofen.

Die deutschen Meistertitel wurden von den 168 Teilnehmern im österreichischen Hochfügen in den Disziplinen Super-G, Riesentorlauf und Slalom ausgefahren.

Super-G Wegen Nebels wurden die Rennen auf einer verkürzten Strecke und in zwei Durchgängen ausgetragen. Hier fuhren die beiden Stimpfle-Brüder Patrick (Herren A2) und André Stimpfle (Herren A1) mit jeweils dritten Plätzen in ihren Gruppen auch in der Gesamtwertung nach vorn und belegten am Ende die Plätze fünf und sechs. Mutter Bibiane Stimpfle wurde in der Damenklasse C7 Zweite, Ruth Stimpfle belegten bei den Damen C1 den dritten Rang.

Riesenslalom Auch hier platzierten sich Patrick und André Stimpfle unter die besten zehn Fahrer: Während Patrick Stimpfle in der Klasse Herren A2 Vierter und im Gesamtergebnis Siebter wurde, landete André Stimpfle auf Rang zwei (Herren A1) und Platz acht (Gesamt). Bei den Frauen war es genauso: Bibiane Stimpfle wurde Zweite bei den Damen C7, Ruth Stimpfle Dritte bei den Damen C1.

Slalom Hier gingen diesmal nur Bibiane und André Stimpfle an den Start. Als Titelverteidiger seiner Altersklasse (Herren A1) zeigte André Stimpfle zwei starke Läufe und musste sich nur wegen eines kleinen Fehlers im ersten Durchgang letztlich mit Platz zwei zufriedengeben. In der Gesamtwertung wurde er Sechster.

Bibiane Stimpfle war bei den Damen C7 im ersten Durchgang noch Zweite, musste aber im zweiten Durchgang dann noch eine Fahrerin vorbeiziehen lassen und landete schließlich auf Rang drei in ihrer Altersklasse. In der Gesamtwertung belegte sie Rang 14.