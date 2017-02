2017-02-03 07:10:00.0

Schießen Ettringer erfüllen die Pflicht, verpassen aber die Kür

Die Ettringer Luftpistolenschützen holen zwei Punkte aus zwei Wettkämpfen - und haben nun am letzten Bayernliga-Wettkampftag ein echtes Finale vor der Brust. Von Axel Schmidt

Die Luftpistolenschützen der Rechberg-Rothenlöwen aus Ettringen haben am sechsten Wettkampftag in der Bayernliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den ESV München-Ost gewannen die Ettringer mit 4:1 und lösten damit die Pflichtaufgabe.

Die Kür dagegen verpassten sie. Gegen den Tabellenzweiten, die SG Eintracht Garching, hatten die Unterallgäuer keine Chance und unterlagen glatt mit 0:5. Mit nun acht Punkten haben die Ettringer Platz sechs inne und zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Somit läuft alles auf einen finalen Kampf um den Klassenerhalt gegen die VSG Asbach-Bäumenheim hinaus. Am Sonntag, 19. Februar, kommt es in Raisting am letzten Wettkampftag zum direkten Aufeinandertreffen. Das erste Aufeinandertreffen Angang November 2016 hatten die Ettringer mit 3:2 für sich entscheiden können.

Luftgewehr Die Schützenlust Amberg ist derweil nur noch einen Sieg vom Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksoberliga Mitte entfernt. Durch den 3:2-Erfolg in Dirlewang bleibt der Aufsteiger weiter ohne Punktverlust und mit sechs Zählern Vorsprung auf Rang zwei an der Tabellenspitze. Anna-Lena Schropp sorgte mit 392 Ringen für das beste Rundenergebnis. Sollte Amberg am 12. Februar bei der FSG Römerturm Aufkirch 2 seinen achten Sieg feiern, ist die zweite Meisterschaft in Folge perfekt.