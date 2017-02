2017-02-11 12:02:00.0

Handball Für Mindelheim geht es um mehr, als ums Prestige

Gegen den TV Memmingen wollen die Mindelheimer erneut doppelt punkten. Und das hat nicht nur etwas mit der Unterallgäuer Vorherrschaft in der Bezirksoberliga zu tun. Von Axel Schmidt

Derbys sind in nahezu jeder Sportart etwas Besonderes. Für die Handballer des TSV Mindelheim bedeuten sie in dieser Saison noch mehr als nur die Vorherrschaft in der Region. Denn in den kommenden beiden Bezirksoberliga-Spielen gegen den TV Memmingen und den TSV Landsberg geht es um nichts weniger, als um Punkte gegen den Abstieg.

„In den nächsten beiden Spieltagen geht es um sehr viel“, sagt auch Trainer Markus Gaum zur derzeitigen Situation des TSV Mindelheim, der aktuell Rang elf belegt. Am Samstagabend (Anpfiff: 20 Uhr) müssen seine Mannen zum TV Memmingen (10.) fahren, ehe es eine Woche später zum Auswärtsspiel nach Landsberg (12.) geht. Unter Umständen fällt in diesen beiden Derbys bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt. Das große Problem aus Mindelheimer Sicht: Ausgerechnet jetzt wächst die Verletztenliste. Für Robert Petrovic (Knie) ist die Saison bereits gelaufen und Florian Gaum (Daumen) wird entgegen den letzten Vermutungen doch noch bis Mitte März ausfallen. Zu allem Überfluss fällt nun auch noch Alexander Weikmann (Knie) beim Spiel gegen Memmingen aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Youngster Michael Thoma ein dickes Fragezeichen. „Das ist natürlich bitter, aber noch lange keine Ausrede“, fordert Gaum eine konzentrierte Leistung seiner verbliebenen Leistungsträger. Er wünscht sich, dass seine Mannschaft an die Ergebnisse aus der Vorrunde anknüpft. Denn da holten die Mindelheimer in den beiden Derbys vier ihrer bislang sieben Punkte. Der TV Memmingen wurde mit 34:30 besiegt, der TSV Landsberg kurz vor Weihnachten mit 32:31. Das Vorspiel bestreiten die zweiten Herrenmannschaften aus Memmingen und Mindelheim am Samstagnachmittag (Anpfiff: 12.30 Uhr).

Frauen Die Damenmannschaft des TSV Mindelheim hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun und rangiert aktuell auf Rang drei der Bezirksoberliga. Am Samstagabend kommt es hier zum Spitzenspiel, wenn die Mindelheimerinnen um 18 Uhr beim Mitaufstiegskandidaten vom HCD Gröbenzell (2.) antreten.

A-Junioren Als Tabellenvierter fahren die Mindelheimer am Sonntagvormittag zum direkten Tabellennachbarn TSV Weilheim, der Rang fünf belegt.