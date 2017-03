2017-03-15 05:52:00.0

Tischtennis Für Warmisried wird es eng

Nach der dritten Rückrundenpleite rückt der Relegationsplatz in der 1. Bezirksliga für den TTSC Warmisried immer näher. Auch die zweite Mannschaft patzt. Von Axel Schmidt

Die erste Herrenmannschaft des TTSC Warmisried ist nach der dritten Rückrundenniederlage im Abstiegskampf der 1. Bezirksliga angekommen.

1. Bezirksliga, Männer In der Vorrunde noch überraschender Sieger sind die Warmisrieder nun beim Aufstiegsaspiranten aus Königsbrunn deutlich unterlegen und verloren verdient mit 3:9.

ANZEIGE

Lediglich das Doppel Brenner/Mayer konnte souverän gewinnen und bleibt damit in der Rückrunde noch ungeschlagen. In den folgenden Einzeln konnten im ersten Durchgang nur Thomas Brenner und Thorsten Albrecht einen Fünf-Satz-Erfolg beisteuern. Florian Mayer, Christian Schindler und Helmut Roiser verloren ihre Spiele ohne einen Satzgewinn, Tobias Geiger verlor in vier Durchgängen. Der TTSC lag somit 3:6 im Rückstand – und auch im zweiten Durchgang sollte es nicht besser werden.

Im Gegenteil: Nun gelang den Warmisriedern gar kein Punkt mehr. Zwar waren es wieder Brenner und Albrecht, die es bis in den Entscheidungssatz schafften, doch das bessere Ende hatten diesmal ihre Gegner. Albrecht vergab zu allem Ärgernis noch zwei Matchbälle und verlor in der Verlängerung des fünften Satzes zum 3:9. Weil auch die Konkurrenz nicht unbedingt für den TTSC Warmisried gespielt hatte, sind nun drei Mannschaften punktgleich und kämpfen in den restlichen Spielen um den direkten Klassenerhalt. Nur aufgrund des schlechtesten Spielverhältnisses steht aktuell der Post SV Augsburg II auf dem ungeliebten Relegationsplatz.

3. Bezirksliga Süd/Ost, Männer Die zweite Mannschaft des TTSC Warmisried hat das Derby gegen die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen mit 4:9 verloren.

In den Eingangsdoppeln konnten nur Albert Sontheimer/Michael Hafenmayer gegen Daniel Müller/Markus Simon punkten. Thomas Binder/Marion Fackler (gegen Manuel Müller/Tobias Oberstaller) und Michael Gil/Helmut Jakob (gegen Alois Beierl/Lukas Wolf) verloren. In den Einzeln gingen die Spitzenduelle an die Gäste aus Bad Wörishofen. Einzig die Warmisrieder Mitte um Michael Gil (3:1 gegen Daniel Müller) und Helmut Jakob ( gegen Manuel Müller) und Albert Sontheimer am hinteren Paarkreuz (gegen Tobias Oberstaller) konnten ihre Partien gewinnen. Dabei blieb es jedoch, die restlichen Einzelpartien gingen allesamt an die Gäste aus Bad Wörishofen.