Handball Gelingt die Überraschung beim Überraschungsteam?

Die Mindelheimer Herren fahren am Samstag zum starken Aufsteiger nach Unterpfaffenhofen und haben einen Rückkehrer im Kader. Von Alexander Weikmann

Der Sieg vom vergangenen Wochenende hat die Handball-Männer des TSV Mindelheim wieder in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen gebracht. Nun sollten die Mindelheimer möglichst nachlegen. Doch der nächste Gegner ist alles andere als leicht. Etwas einfacher haben es die TSV-Frauen am Sonntag.

Männer Mit dem SC Unterpfaffenhofen/Germering wartet am Samstagabend (18 Uhr) das Überraschungsteam der Bezirksoberliga. Als Aufsteiger steht der SC mit 17:5 Punkten und gerade einmal zwei Saisonniederlagen sensationell auf dem dritten Tabellenrang. Von dieser Tabellenregion sind die Frundsbergstädter aktuell weit entfernt. Trotz des Punktgewinns in Gilching und dem verdienten Heimsieg über die SG Biessenhofen-Marktoberdorf rangiert der TSV noch immer in stark abstiegsgefährdeten Tabellengefilden. „Wir versuchen, weiter möglichst viele Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Der Tabellenstand unserer Gegner ist während der Partie nicht von Bedeutung“, hofft Trainer Markus Gaum auf eine Überraschung. Fehlen wird dem TSV Mindelheim neben dem Langzeitverletzten Robert Petrovic auch noch weiterhin Florian Gaum. Dagegen rückt Ivan Radic nach überstandener Grippe zurück in den Kader.

Frauen Das derzeit formstarke Bezirksoberligateam des TSV Mindelheim empfängt am Sonntag ab 14 Uhr in eigener Halle den Tabellenfünften vom TSV Weilheim. Das Team von Trainer Jan Krausko konnte die letzten fünf Partien allesamt für sich entscheiden und kletterte in der Tabelle bis auf den dritten Rang.