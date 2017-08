2017-08-13 22:20:00.0

Fußball Unterallgäu Gemischte Gefühle in der Kreisliga

Zum Saisonauftakt überraschen Oberrieden und Mittelneufnach in der Kreisklasse. In der A-Klasse gelingt Besim Miroci die Revanche gegen seinen Bruder. Von Marius Scheitle

Endlich wieder Fußball! Nachdem die Kreisliga bereits am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet ist, läuft nun auch wieder in der Kreisklasse und der A-Klasse der Spielbetrieb. Und es ging gleich voll zur Sache: Die Zuschauer bekamen einige Tore zu sehen.

Kreisliga Mitte

ANZEIGE

Zwei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber: Bei den vier Kreisligisten in der Region ist die Gefühlslage unterschiedlich. Während der FSV Dirlewang über einen überraschenden Auswärtssieg in Woringen jubelt und der TSV Mindelheim zuhause den Vorjahresdritten Buxheim bezwingt, herrscht in Amberg und Kammlach Katerstimmung. In einem umkämpften Spiel in Woringen fuhr Dirlewang den ersten Sieg in der neuen Liga ein. Trotz Unterzahl zeigte der FSV seine kämpferischen Qualitäten. Ebenfalls stark spielte der TSV Mindelheim auf. Gegen den Vorjahresdritten Buxheim ging die Mannschaft von Trainer Marco Henneberg mit 2:0 als Sieger vom Platz. Kammlach verlor am Sonntagnachmittag dagegen unglücklich zuhause gegen Lamerdingen – hat aber nach eigener Aussage noch deutlich Luft nach oben. Der FSV Amberg unterlag bereits am Freitag erwartungsgemäß dem Titelkandidaten aus Germaringen.

Die Ergebnisse:

SVO Germaringen – FSV Amberg 2:0

TSV Mindelheim – FC Vikt. Buxheim 2:0

TV Woringen – FSV Dirlewang 2:3

TSV Legau – ASV Fellheim 3:2

TSV Ottobeuren – SV Ungerhausen 2:0

FC Benningen – SV Eggenthal 2:1

TSV Kammlach – FSV Lamerdingen 0:1

Kreisklasse Allgäu 2

Am ersten Spieltag der Kreisklasse Allgäu 2 war sofort einiges los. Der SV Oberrieden und der TSV Mittelneufnach, die beide in der vergangenen Saison lange im Abstiegskampf steckten, feierten einen Start nach Maß. Gegen die favorisierten Mattsieser beziehungsweise Buchloer blieben die Punkte bei der Heimmannschaft. Ein fulminantes Spiel sahen die rund 130 Zuschauer in Eppishausen. Innerhalb von nur fünf Minuten drehte die Heimmannschaft einen 0:2 Rückstand gegen den Favoriten aus Oberegg, der seinerseits kurz darauf das 3:3 erzielte. Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende. Auch der TSV Zaisertshofen feierte einen gelungenen Saisonauftakt. Beim Aufsteiger Jengen gewann die Mannschaft von Trainer Michael Scherer mit 2:1.

Die Ergebnisse:

SV Oberrieden – SV Mattsies 2:1

FC Jengen – TSV Zaisertshofen 1:2

SC Eppishausen – SV Oberegg 3:3

SV Schöneberg – SV Bedernau 0:0

TSV Mittelneufnach – FC Buchloe 2:0

A-Klasse Allgäu 2

Zumindest ein bisschen Genugtuung wird Loppenhausens Trainer Besim Miroci verspüren. Nachdem der TSV Pfaffenhausen mit seinem Bruder Rust Miroci als Trainer ihm am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Meistertitel vor der Nase wegschnappte, gelang Besim Miroci am ersten Spieltag der A-Klasse die Revanche: 3:1 hieß am Ende. Der SV Tussenhausen drehte in einem umkämpften Spiel zweier Aufsteiger gegen den SC Unterrieden einen frühen 0:2 Rückstand und ging mit 4:2 als Sieger vom Platz. Auch Aufsteiger Auerbach/Stetten drehte die Partie gegen Türkiyemspor Mindelheim. Breitenbrunn hatte dagegen zuhause gegen Markt Wald das Nachsehen. Ettringen und Salgen-Bronnen trennten sich am ersten Spieltag 0:0.

Die Ergebnisse:

FC Loppenhausen – TSV Pfaffenhausen 3:1

SV Tussenhausen – SC Unterrieden 4:2

Auerbach/Stetten – Türk Mindelheim 3:1

TSV Ettringen – Salgen/Bronnen 0:0

SV Breitenbrunn – TSV Markt Wald 0:2