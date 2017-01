2017-01-15 09:36:00.0

Eishockey Jetzt kommen die dicken Brocken

Der EV Bad Wörishofen empfängt am Sonntag den EHC Königsbrunn zum Topspiel. Mit etwas Glück können die Wölfe einen großen Schritt in Richtung Play-offs machen. Von Axel Schmidt

Für den EV Bad Wörishofen könnte sich am Wochenende entscheiden, ob der Weg über die Landesliga-Zwischenrunde in die Play-offs führt. Denn am Sonntag (17 Uhr) treten die Wölfe im Heimspiel gegen den bislang ungeschlagenen EHC Königsbrunn an. Sollten die Wölfe diese Partie für sich entscheiden können, dürfte es für die Konkurrenz in den verbleibenden Spielen schwer werden, die Wörishofer noch von einem Play-off-Platz zu verdrängen.

Die Schlüsselspiele, wie EVW-Teammanager Michael Oswald die Partien am vergangenen Wochenende gegen Fürstenfeldbruck (1:0 n. P.) und Freising (4:2) genannt hat, wurden gewonnen. Was insofern wichtig war, als nun die Spiele gegen die Topfavoriten anstehen. In den noch ausstehenden fünf Spielen müssen die Wölfe noch je zwei Mal gegen den EV Füssen und den EHC Königsbrunn antreten.

Der Gegner am Sonntag ist dann gleich der EHC Königsbrunn. Die Augsburger Vorstädter waren schon in der Vorrunde zusammen mit dem EV Füssen eine Klasse für sich. In der Zwischenrunde haben sie ihre Leistungen offenbar noch einmal gesteigert. Denn beide Vergleiche mit dem großen Favoriten, dem EV Füssen, wurden gewonnen (6:5 und 2:1 n. P.). Nur aufgrund der weniger absolvierten Spiele stehen die Königsbrunner noch hinter dem EV Bad Wörishofen auf Rang zwei. „Mich überrascht das nicht“, sagt EVW-Teammanager Michael Oswald zum Königsbrunner Höhenflug: „Zwei Drittel der Mannschaft haben früher Bayernliga gespielt. Die müssen sich hinter Füssen nicht verstecken.“

Gleiches gilt jedoch auch für die Wölfe. Denn ihre Bilanz in der Zwischenrunde ist bislang richtig gut. Zehn Punkte aus fünf Spielen, alle Heimspiele gewonnen – das Ziel bleibt das Erreichen der Play-offs. Und das ist machbar.