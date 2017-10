2017-10-28 11:04:00.0

Fußball Junge Spitzenreiter, alte Torjäger

In Kreis- und A-Klasse steht der letzte Spieltag der Vorrunde an. Zeit für eine Bilanz. Von Axel Schmidt

Die Kreisligisten spielen bereits in der Rückrunde, nächste Woche ziehen dann auch die Kreis- und A-Klassisten nach. Für sie steht am Wochenende der letzte Vorrundenspieltag an. Zeit, um eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Dazu nehmen wir die Prognosen aus unserer Fußball-Beilage Anstoß im Unterallgäu zur Hand.

Kreisklasse Allgäu 2

Meistertipp Am häufigsten wurden von den Trainern bei der Frage nach dem Meisterfavorit der SV Oberegg (sieben Mal) und der TV Sontheim (sechs Mal) genannt. Die aktuelle Tabelle zeigt: Zumindest der SV Oberegg scheint diese Erwartungen zu erfüllen. Als Zweiter hat der SVO nur drei Punkte Rückstand auf den SVS Türkheim – den niemand auf der Rechnung hatte. Der TV Sontheim, der vor der Saison in die Kreisklasse Allgäu 2 eingruppiert wurde, belegt aktuell Rang fünf. Im direkten Duell trennten sich die beiden Teams, die mit Thomas Hartmann (SVO) und Thomas Immerz (TVS) übrigens von zwei ehemaligen Eggenthaler Teamkollegen trainiert werden, mit 1:1 unentschieden.

Aufsteiger Gemeinsam sind der SV Bedernau und der FC Jengen aufgestiegen, nun trennen die beiden Vereine drei Punkte und vier Tabellenplätze (allerdings hat Jengen auch ein Spiel weniger absolviert). Auf einem direkten Abstiegsplatz steht keines der beiden Teams. Damit erfüllen beide auch das ausgegebene Saisonziel: Bedernaus Christian Landsperger sah seine Mannschaft im Tabellenmittelfeld, Jengens Maximilian Steiner gab den Klassenerhalt als Ziel aus.

Absteiger Der SV Schöneberg hatte sich zur neuen Saison mit Trainer Anton Wieser einen erfahrenen Mann an die Seitenlinie geholt – und fährt trotz der traditionellen Verletzungsmisere ganz gut damit. Platz sechs ist solide.

Überraschung Hier kann getrost der SVS Türkheim genannt werden. Im Jahr zwei nach dem Kreisliga-Abstieg hat es der neue Trainer Oktay Demirkiran geschafft, eine junge Mannschaft (Durchschnittsalter: 23 Jahre) zu einer spielerisch und taktisch starken Einheit zu formen. Nach der Vorrunde, die Türkheim dank des besten Sturms und der besten Abwehr, als Herbstmeister abschließen wird, steht fest: Der Weg zum Titel und Aufstieg führt nur über die Wertachmärkter.

Kurios Am anderen Ende der Tabelle ist der SC Eppishausen zu finden – trotz der Tore von Florian Frey. Der 30-Jährige erlebt in diesem Jahr so etwas wie seinen zweiten Frühling und führt die Torjägerliste mit elf Treffern an. Für den SCE reichte es dennoch nur zu zwei Siegen.

A-Klasse Allgäu 2

Meistertipp Breitenbrunns Herbert Sauter und Rammingens Christoph Böhm liegen mit ihren Tipps bisher am besten: Denn der TSV Markt Wald führt die Liga souverän und bislang ungeschlagen an. Das Team von Trainer Sahin Kara ist dabei jedoch keine Übermannschaft, die jeden Gegner vom Platz fegt. Vielmehr gewinnt Markt Wald vor allem die knappen Spiele. Bei vier der acht Siege reichte ein Tor mehr, als der Gegner erzielt hat. Und das, obwohl Stürmer Andreas Horn verletzt ausfällt. Der daraufhin kurzfristig verpflichtete Daniel Kriger erwies sich bislang als echter Volltreffer: In den fünf Spielen, in denen er nach seinem Wechsel aus Bad Wörishofen das Markt Walder Trikot trug, erzielte er vier Tore.

Aufsteiger Mit sechs Aufsteigern besteht die Liga zur Hälfte aus Teams, die vergangene Saison noch in der B-Klasse spielten. Ein Qualitätsverlust aber scheint das nicht zu sein. Im Gegenteil: Die Aufsteiger stehen – mit Ausnahme des glücklosen SV Breitenbrunn – ordentlich da. Der FC Loppenhausen, SV Tussenhausen und TSV Pfaffenhausen sind gar die ersten Verfolger von Spitzenreiter Markt Wald. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich sogar die Prognose von Kara Sahin, Maurizio de Pascalis und Peter Betz: Das Trainertrio aus Markt Wald, Tussenhausen und Unterrieden traut dem FC Loppenhausen den Titel zu.

Absteiger Absteiger TSV Mindelheim 2 mutierte nach nur einem Spieltag zum Aussteiger und zog seine Mannschaft zurück. Die Folge: Es gibt heuer keinen direkten Absteiger.

Überraschung Dass Stojan Dodig Fußball spielen kann, ist landläufig bekannt. Dass der Stürmer des SC Unterrieden mit 44 Jahren aber in der Torschützenliste mit aktuell zwölf Treffern sämtliche, deutlich jüngere Spieler hinter sich lässt, hätte er wohl selbst nicht gedacht.