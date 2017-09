2017-09-10 20:46:00.0

Fußball Mindelheimer Aufschwung torreich gebremst

Der TSV Mindelheim verliert in der Kreisliga torreich gegen den TV Woringen. In der Kreisklasse ist der TSV Zaisertshofen seine Tabellenführung los. Von Axel Schmidt

Torreich endete der Aufwärtstrend des TSV Mindelheim in der Kreisliga: Mit 3:6 musste sich die Mannschaft von Trainer Marco Henneberg dem TV Woringen geschlagen geben. Auch den anderen Kreisligisten aus der Region ging es nicht besser.

Kreisliga Mitte

„Man muss es so hart sagen: Das war heute ein kollektives Versagen.“ Marco Henneberg, Trainer des TSV Mindelheim, war nach dem 3:6 gegen den TV Woringen bedient, nimmt jedoch auch sich nicht aus bei der Kritik. Er hätte früher reagieren müssen. Allerdings fielen die Gegentore recht schnell. Vor allem Woringens Torjäger Andreas Tobler war von den Mindelheimern nicht zu bremsen. Er traf drei Mal.

Doch nicht nur der TSV Mindelheim ging an diesem Wochenende als Verlierer vom Platz. Auch für den TSV Kammlach (1:5 gegen Viktoria Buxheim), FSV Amberg (1:5 in Benningen) und den FSV Dirlewang (1:6 in Ottobeuren) hagelte es hohe Niederlagen. Zumindest die Mindelheimer haben nun unter der Woche gleich die Chance auf Wiedergutmachung: Am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen den SV Ungerhausen an. Weil es in Ungerhausen am Flutlicht mangelt, wird diese Partie um 18.45 Uhr übrigens in Mindelheim angepfiffen.

Die Ergebnisse:

TSV Mindelheim – TV Woringen 3:6

FC Benningen – FSV Amberg 5:1

TSV Kammlach – FC Vikt. Buxheim 1:5

TSV Legau – SVO Germaringen 0:1

SV Eggenthal – FSV Lamerdingen 0:0

SV Ungerhausen – ASV Fellheim 3:1

TSV Ottobeuren – FSV Dirlewang 6:1

Kreisklasse Allgäu 2

Der TSV Zaisertshofen ist die Tabellenführung wieder los: In Buchloe musste die Mannschaft von Trainer Michael Scherer eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Profitiert hat davon der SV Oberegg, der nach einem 3:2-Sieg in Mittelneufnach nun ganz oben thront. Allerdings dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe der SVO die Partie für sich entscheiden konnte.

Im Kellerduell gewann der SV Mattsies mit 3:2 beim FC Bad Wörishofen. Bitter für den FCW: Ihm fielen in diesem Spiel gleich zwei Stürmer verletzt aus.

Die Ergebnisse:

FC Buchloe – TSV Zaisertshofen 3:1

SV Oberrieden – SC Eppishausen 4:2

SV Bedernau – SV Sal. Türkheim 1:3

Bad Wörishofen – SV Mattsies 2:3

FC Jengen – SV Schöneberg 0:2

TSV Kirchheim – TV Sontheim 3:2

TSV Mittelneufnach – SV Oberegg 2:3

A-Klasse Allgäu 2

Der FC Loppenhausen behauptet die Tabellenführung: Im Duell der Aufsteiger gewann der FCL dank der Tore von Rödl und Matzka gegen den FC 98 Auerbach/Stetten mit 2:0. Derweil musste beim TSV Ettringen Trainer Roland Pokern den Platz an der Seitenlinie mit dem auf der Torlinie tauschen. Der Ettringer Coach stand beim Spiel seiner Elf in Kirchdorf (1:1) in der zweiten Halbzeit auf dem Platz, da sich in der Halbzeitpause Keeper Manuel Schneider verletzt abmeldete. Pokern hielt anschließend seinen Kasten sauber.

Turbulent ging es in Breitenbrunn zu, wo die Heimelf die Partie zu acht beenden musste. Gleich drei Platzverweise gab es für die Breitenbrunner in einer hitzigen Partie gegen Türkiyemspor Mindelheim. Klar, dass gegen die starken Mindelheimer dann auch nichts mehr zu holen war (0:2).

Die Ergebnisse:

FC Loppenhausen – Auerbach/Stetten 2:0

SV Tussenhausen – TSV Pfaffenhausen 3:1

FSV Kirchdorf – TSV Ettringen 1:1

TSV Markt Wald – FC Rammingen 2:2

SV Breitenbrunn – Türk Mindelheim 0:2