2017-05-09 08:09:00.0

Radball Mindelheimer stürmen ins Halbfinale

Das U13-Team des Velo Clubs Mindelheim feiert im Viertelfinale um den deutschen Titel einen Heimsieg. Für die älteren Vereinskollegen ist der Spieltag weniger erfolgreich. Von Axel Schmidt

Hinten dicht, vorne treffsicher: Die U13-Junioren des Velo Club Mindelheim um Maximilian Merk (links) und Denis Martin (rechts) gewannen das Viertelfinalturnier um die deutsche Meisterschaft in eigener Halle und haben nun auch im Halbfinale Heimrecht.

Plötzlich zeigen sie doch Emotionen: Gerade eben erzielte Denis Martin das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den RSV Ehrenberg. Er zeigt die Becker-Faust, sein Mitspieler Maximilian Merk lässt ein „Ja!“ entfahren. Die beiden U13-Junioren des Velo Clubs Mindelheim klatschen sich kurz ab, dann erwarten sie wieder hochkonzentriert das Anspiel der Thüringer.

Nach zehn Minuten Spielzeit steht es schließlich 3:0 für die Gastgeber – und es reift die Erkenntnis, dass zumindest schon der Sprung ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft geglückt ist. Denn der Sieg gegen Ehrenberg war bereits der dritte in diesem Viertelfinalturnier. Zuvor hatten die Mindelheimer bereits gegen den RSV Kissing (8:0) und den RKV Denkendorf (6:3) gewonnen. „Gegen Ehrenberg war es schon schwer, aber jetzt ist der Turniersieg das Ziel“, sagte Denis Martin nach diesem Spiel.

Die meisten Tore, die wenigsten Gegentore

Einzig der RKV Hofen (Baden-Württemberg) konnte den Mindelheimern bei diesem Ziel noch im Wege stehen. „Das wird noch eine schwere Geburt“, sagte auch Maximilian Merk. Der Torwart des VC Mindelheim sollte recht behalten: Gegen Hofen erkämpfte sich das Mindelheimer Duo ein 2:2-Unentschieden und sorgte dann, mit einem 5:0-Sieg im letzten Spiel gegen den RSV Nellingen für den Turniersieg. Der war vollkommen verdient, denn die beiden erzielten mit 24 Treffern nicht nur die meisten Tore, sondern Maximilian Merk kassierte mit fünf Toren auch die wenigsten Gegentreffer.

Der Heimsieg hat nun einen weiteren positiven Nebeneffekt: Denn als Turniersieger dürfen die Mindelheimer nun auch das Halbfinale ausrichten. Das findet am Samstag, 20. Mai, statt. Die Gegner werden im Lauf der Woche zugelost.

Weniger erfolgreich waren die U15-Junioren des Velo Clubs Mindelheim. Hier waren die Gastgeber gar mit zwei Mannschaften vertreten. Dementsprechend rechnete sich Jugendleiter Herbert Ruf doch eine Chance aus, dass zumindest eine Mannschaft unter den ersten Drei landet und damit ins Halbfinale einzieht. Aber letztlich erwies sich die Konkurrenz aus Hessen und Baden-Württemberg als zu stark. „Dass eine Mannschaft rausfliegt, war uns klar. Aber beide, dass hätten wir nicht gedacht“, sagte Jugendleiter Herbert Ruf etwas geknickt. Zumal sämtliche Gegner, bis auf Turniersieger RSV Hähnlein, schlagbar waren.

Die U15-Teams legen eigentlich gut los

Dabei ging es gut los: Im vereinsinternen Duell gewann der VC Mindelheim 1 um Fabian Sturm und Marco Aufmuth gegen die Klubkollegen Felix Keller und Jonathan Sliwockyj mit 4:2. Dann feierte auch Mindelheim 2 mit einem 4:2 gegen den RMSV Enzberg den ersten Sieg. Doch dann fehlte es bei beiden Teams in den weiteren Spielen etwas überraschend am notwendigen Selbstvertrauen. Die Spielstärke schwand von Spiel zu Spiel. „Wir hatten keine Spielideen mehr“, sagte Ruf. Häufig stand es zur Halbzeit noch unentschieden, im zweiten Durchgang gingen die Partien dann aber verloren. Am Ende wurden beide Mannschaften unter Wert geschlagen: Mindelheim 2 belegte Rang fünf, Mindelheim 1 wurde Sechster.

Das Team des RSV Hähnlein (Hessen) dominierte das Turnier, erzielte bei seinen fünf Siegen in fünf Spielen 31 Tore und kassierte nur ein Gegentor. Das aber immerhin gegen den VC Mindelheim 2 um Felix Keller und Jonathan Sliwockyj beim 10:1-Sieg.

Die U13-Junioren dagegen feierten ihren Turniersieg und den Einzug ins Halbfinale entsprechend ihres Alters – mit Gummibärchen.