2017-07-19

Turnen Mit Schwung zu den Medaillen

Das 62. Schüler- und Jugendturnfest in Mindelheim bedeutet für Athleten und Organisatoren eine besondere Herausforderung. Von Axel Schmidt

Konzentrierter Blick, fester Griff und gute Haltung: Die Nachwuchsturner von neun verschiedenen Vereinen zeigten beim 62. Schüler- und Jugendturnfest in Mindelheim ihr Können an den verschiedenen Geräten.

Turnvater Jahn hätte seine wahre Freude gehabt: Bei der 62. Auflage des Schüler- und Jugendturnfestes des Turnuntergaus 2 Unterallgäu, das diesmal der TSV Mindelheim ausrichtete, waren insgesamt 224 Teilnehmer am Start.

Neun Vereine aus dem Unterallgäu schickten dabei ihre Sportler nach Mindelheim. Und die Turner aus Babenhausen, Bad Wörishofen, Boos, Erkheim, Ettringen, Markt Wald, Memmingen, Mindelheim und Ottobeuren sollten allesamt nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Neben Urkunde und Medaille gab es von Sponsor Kersa noch für jeden Turner eine kleine Fingerpuppe. Die meisten davon blieben in Mindelheim, denn der gastgebende TSV stellte zahlenmäßig die größte Mannschaft.

„Alle, die heute hier sind, sind bereits Gewinner. Denn sie sitzen nicht zu Hause und spielen mit dem Handy oder am Computer“, hieß es bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Turnuntergaus, Manfred Müsch (Erkheim), am Morgen. Die Turner aus allen Altersklassen – von den Fünf- bis 16-Jährigen – bestätigten dies und gaben über den ganzen Tag ihr Bestes im Gerätevierkampf, dem gemischten Wettkampf und der Gerätebahn. Bei letzterer Art müssen die Turner drei Geräte, etwa Reck, Boden und Sprung, hintereinander absolvieren.

Einige Vereine werden ihrem Ruf gerecht

Eine Bank waren einmal mehr die Turner des TSV Markt Wald: Im Gerätevierkampf der Jungen gingen sämtliche Siege in allen fünf Altersklassen an die Markt Walder Riege. Im gemischten Wettkampf – hier war neben der Bodenübung und dem Sprung eine Übung auf dem Minitrampolin gefordert – dagegen hatten die Bad Wörishofer Jungen einen Lauf und gewannen in vier von fünf Altersklassen. Auch bei den Mädchen im gemischten Wettkampf war der TSV Bad Wörishofen mit vier Siegen bei sechs Altersklassen der erfolgreichste Verein.

Der Gastgeber TSV Mindelheim brillierte beim Gerätevierkampf der Mädchen. In den sechs ausgeschriebenen Altersklassen gingen nur vier Podestplätze an Turnerinnen aus anderen Vereinen. In vier Altersklassen feierten die Mindelheimer Dreifachsiege. „Mit dem Abschneiden bin ich schon zufrieden“, sagt Hartmut Eichner. Der ehemalige Abteilungsleiter der Mindelheimer Turner und Ehrenvorsitzende des Turnuntergaues weiß um die Andersartigkeit dieses Wettkampftages: „Sonst haben wir deutlich weniger Leute in der Halle. Bei etwa 400 Zuschauern und Turnern ist es ein ganz anderer Lärmpegel. Trotzdem haben alle ihr Bestes gegeben und gute Leistungen abgeliefert“, sagte Eichner.

Technische Probleme lassen den Ablauf etwas stocken

Allerdings wurden Athleten und Zuschauer zwischenzeitlich auch auf eine andere Geduldsprobe gestellt. Weil es bei den Berechnungen und dem Drucken der Urkunden technische Probleme gab, verzögerte sich die Siegerehrung der Gerätebahnen- und gemischten Wettkämpfe. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Gerätevierkämpfe erst mit Verzögerung starten konnten. Trotz allem waren am Ende die Organisatoren zufrieden. Sie hatten einen sehenswerten Turntag ohne Verletzungen und Unfälle gemeistert – und die vor allem jungen Turner und Turnerinnen mit Medaillen und Urkunden für ihre Leistungen belohnt. Wie gesagt: Turnvater Jahn hätte es in Mindelheim gefallen.