2017-01-21 06:15:00.0

Futsal Schafft die JFG Wertachtal den Doppelsieg?

Beim Kreisfinale der B-Junioren in Memmingen zählt der Bezirksoberligist zu den Topfavoriten. Bei den C-Junioren gibt es mehrere Titelanwärter. Von Axel Schmidt

Nicht nur die Senioren spielen am Wochenende um die Kreismeisterschaft im Futsal, auch die B- und C-Junioren spielen in den Endrunden in Memmingen ihre Sieger aus. Die JFG Wertachtal zählt dabei in beiden Turnieren zum Favoritenkreis.

B-Junioren Bereits Mitte Dezember hatten die JFG Wertachtal und die SG Mindelheim ihr Ticket für die Endrunde in der Tasche. Beim Vorrundenturnier in Pfaffenhausen holten sich die Wertachtaler mit der Maximalpunktzahl den Turniersieg, erzielten die meisten Tore und kassierten die wenigsten Gegentreffer. Klar, dass der Bezirksoberligist am Samstag auch in Memmingen neben dem Ligarivalen FV Illertissen zum Favoriten zählt. Mindelheim dürfte nur Außenseiterchancen haben.

C-Junioren Am Sonntag sind dann die C-Junioren dran. Ob die JFG Wertachtal hier an den Sieg im Vorrundenturnier anknüpfen kann, ist fraglich. Die Konkurrenz mit dem FV Illertissen (BOL) und dem TSV Ottobeuren (Kreisliga) ist für den Kreisligisten enorm hoch. Die SG Kammlach geht als Außenseiter in das Turnier. Allerdings war das auch beim Vorrundenturnier der Fall – und hier siegte sie.