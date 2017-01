2017-01-24 07:05:00.0

Volleyball Souveräner Pflichtsieg für den SVS Türkheim

Gegen das Schlusslicht aus Kempfenhausen holt Türkheim drei Punkte. Das erste Saisonziel sollte damit erreicht sein. Von Fabian Scherer

„Es lohnt sich nicht mehr! Die Jungs bekommen das auch ohne mich hin.“, so der wieder genesene Mittelblocker Daniel Schneider zu Interimscoach Robert Frey, nachdem er die ersten zwei Sätze auf der Bank verbracht hatte, auf die Frage, ob er noch spielen möchte.

Hatte man im Hinspiel noch einen Satz an das Jugendinternat des VCO Kempfenhausen 2 abgegeben, so ließen die Türkheimer diesmal nichts anbrennen. Zwar fiel Spielertrainer Julian Birkholz krankheitsbedingt aus, der Rest des Kaders stand aber zur Verfügung. Der SVS startete wie gewohnt mit Jannik Birkholz im Zuspiel, so wie mit Johannes Ackermann als Libero. Auf den Außenpositionen begannen dieses Mal Paul Barth und Lukas Lohmüller, Diagnoalangreifer war Fabian Scherer und Sebastian Schorer sowie Johannes Klinkert übernahmen die Position der Mittelblocker. Die Gäste waren nur mit sechs Spielern angereist und dies machte sich von Anfang an bemerkbar. Druckvolle Aufschläge, konzentrierte Abwehr und tolle Angriffe sorgten für die ersten zwei Satzgewinne (25:7, 25:9). Lediglich im dritten Satz ließ etwas die Konzentration bei den Türkheimern nach, allerdings war der Sieg auch hier zu keinem Zeitpunkt gefährdet (25:21).

ANZEIGE

Den Bayerliga-Volleyballern des SVS Türkheim gelingt somit ein weiterer wichtiger Sieg. „Wenn nicht alles komplett schief läuft, dann sollte das der Klassenerhalt sein“, sagte Jugendspieler Paul Barth nach einem Blick auf die Tabelle. Mit 27 Punkten auf der Habenseite belegt der SVS nun Tabellenplatz drei.