2017-06-23 18:00:00.0

Ulm 21-Jähriger wird überfallen: Mann eilt zu Hilfe

Auf seinem Nachhauseweg ist ein 21-Jähriger nachts in Ulm überfallen worden. Dank eines Passanten gelang es ihm, sich loszureißen - doch so schnell gab der Täter nicht auf.

Wie die Ulmer Polizei mitteilt, war der junge Mann am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Römerstraße unterwegs als plötzlich eine Person auf ihn zukam und ihn aufforderte Handy und Bargeld herauszurücken. Der 21-Jährige wehrte sich, erhielt dafür Schläge und wurde leicht verletzt. Ein Passant, der nachts mit zwei Hunden unterwegs war, beobachtete den Schläger und sprach ihn an, worauf dieser von seinem Opfer abließ.

So gelang es dem 21-Jährigen, sich loszureißen und zur Polizeiwache zu rennen. Dorthin folgte ihm der Angreifer und rannte den Polizisten quasi in die Arme, diese nahmen den 25-jährigen Mann fest. Gegen ihn erließ das Amtsgericht Ulm nun Haftbefehl. Jetzt sucht die Polizei (0731/188-0) den Zeugen mit Hund, der dem 21-Jährigen zu Hilfe eilte. Der Helfer wird wie folgt beschrieben: etwa 65 Jahre alt, 1,70 Meter groß und graue, halb lange Haare. in Verbindung zu setzen. (az)