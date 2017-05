2017-05-24 13:04:15.0

Kreis Neu-Ulm 31-Jähriger wird von Traktor erfasst und stirbt

In Elchingen wird ein Mann von einem Traktor erfasst. Der 31-Jährige erleidet so starke Verletzungen, dass er stirbt.

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Schwaben ist ein Mann von einem plötzlich losrollenden Traktor erfasst worden. Der 31-Jährige erlitt nach Polizeiangaben vom Mittwoch so schwere Verletzungen, dass er daran starb. Warum sich der Traktor samt Anhänger am Dienstag auf der Baustelle in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) einfach in Bewegung gesetzt hatte, soll nun ein Gutachter klären. dpa