2017-05-26 18:49:00.0

Ulm 87-Jähriger stirbt bei Verpuffung

Ein 87-Jähriger ist nach einer Verpuffung in Ulm gestorben. Es kam wohl zu einem Unfall, als der Mann einen Kinderroller putzte.

Ein 87-jähriger Mann starb in einer Spezialklinik nach einem Vorfall am Mittwoch in Ulm. Eine Verpuffung führte zu starken Verbrennungen auf der Haut, die letztlich tödlich waren.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen am Mittwoch kurz vor 14 Uhr Rauch in einem Haus in der Söflinger Straße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell am Einsatzort. Sie fanden im Keller verschmortes Werkzeug und Material. In seiner Erdgeschosswohnung trafen die Beamten auf den 87-Jährigen. Der Rentner lag in seinem Bett und war offenbar schwer verletzt. Polizeibeamte nahmen sofort die Ermittlungen auf, Spezialisten sicherten die Spuren im Haus.

Wie kam es zu dem Unfall?

Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass der Rentner zuvor im Keller des Hauses vermutlich einen Kinderroller reparierte und putzte. Dazu verwendete er wohl lösungsmittelhaltige Verdünner. Gleichzeitig hatte der Mann Kerzen angezündet. Das führte wohl zu einer Verpuffung, die zu starken Verbrennungen auf der Haut des Rentners führten.

Offenbar ging er anschließend noch in seine Wohnung und legte sich ins Bett, wo ihn die Rettungskräfte fanden. Mit seinen schweren Brandverletzungen wurde der Mann sofort in eine Tübinger Spezialklinik gebracht. Dort erlag er Stunden später seinen Verletzungen. Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler der Ulmer Polizeidirektion deutet nichts auf ein Fremdverschulden hin. (az)