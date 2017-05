2017-05-22 21:00:00.0

Elchingen Auto brennt auf der Autobahn aus

Ein 44-Jähriger war mit seinem Wagen auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs. Auf einmal meldet die Anzeige Technikprobleme - kurze Zeit später stand das Auto in Flammen.

Ein Auto ist gestern Mittag auf der A8 komplett ausgebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Günzburger Autobahnpolizei geriet der Wagen auf der Autobahn in Richtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Ulm-Ost in Brand. Zuvor hatte der Fahrer auf dem Seitenstreifen angehalten, da ihm nach Polizeiangaben Technikprobleme angezeigt wurden. Kurze Zeit danach stand der Wagen in Flammen und brannte komplett aus.

Der 44-jährige Fahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Die Feuerwehren Ober- und Unterelchingen löschten den Brand, ein Abschleppunternehmen nahm das Auto mit. Der Sachschaden wird auf über 10000 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei wird nun prüfen, ob der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten staute es sich auf der Autobahn. (az)