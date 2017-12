2017-12-11 07:00:00.0

Landkreis/Ulm Autos prallen auf schneeglatter Straße zusammen

Der Wintereinbruch hat in der Region zu mehreren Unfällen geführt. Der schwerste ereignete sich bei Kellmünz. Von Wilhelm Schmid

Mit niedrigen Temperaturen und Schneefällen ist der Winter zum Beginn des Wochenendes in die Region zurückgekehrt und hat die Straßen mancherorts gefährlich glatt werden lassen. Das hatte zahlreiche Unfälle zur Folge, bei den meisten entstand nur Sachschaden. Nicht so glimpflich ist ein Unfall am Samstagvormittag auf der Staatsstraße 2031 bei Kellmünz ausgegangen: Zwei Auto prallten frontal zusammen, vier Personen wurden schwer verletzt, eine davon musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach 10 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin aus dem oberschwäbischen Landkreis Ravensburg auf der Staatsstraße 2031 von Kellmünz in Richtung Altenstadt unterwegs. Laut Polizei verlor die Frau in einer leichten Rechtskurve etwa 300 Meter nördlich von Kellmünz die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin eines von Altenstadt in Richtung Süden fahrenden Autos, das insgesamt mit drei Frauen besetzt war, konnte nicht mehr ausweichen. So kam es in der Fahrbahnmitte zum Frontalzusammenstoß. Alle vier Insassen beider Autos wurden nach erster Einschätzung schwer verletzt. Sie wurde vor Ort durch Notärzte erstversorgt und dann in Kliniken eingeliefert werden. Eine der Frauen wurde vom Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ ins Augsburger Zentralklinikum geflogen.

An beiden Autos entstand Totalschaden, die Höhe konnte bislang noch nicht beziffert werden, hieß es. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die polizeiliche Unfallaufnahme, das Abschleppen der Wracks und die Reinigung musste die Straße mehr als drei Stunden lang gesperrt bleiben. Nach Freigabe durch das Straßenbauamt konnte der Verkehr gegen 14 Uhr wieder rollen. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn kam, ist nicht geklärt. Die Polizei geht bislang von nicht angepasster Geschwindigkeit aus.

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam es am Samstag und Sonntag zu weiteren Zusammenstößen. Dies meldete die Polizei. Gegen Samstagmitternacht rutschte eine 20-Jährige mit ihrem Auto in der Ulmer Straße in Bellenberg bei der Einfahrt in den Kreisverkehr aufgrund von Schneeglätte über die Fahrbahn und beschädigte dort ein Hinweisschild der Gemeinde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro, verletzt wurde niemand.

Gegen 3 Uhr kam eine Autofahrerin auf der schneebedeckten Staatsstraße 2031 bei Vöhringen von der Fahrbahn ab. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zwei weitere Fahrzeuge fuhren in den Unfallwagen. In Illertissen kam eine 21-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Auto ebenfalls ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn in ein entgegenkommendes Auto. Die Frau wurde leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

In Buch geriet eine 44-Jährige gegen 14.40 Uhr mit ihrem Auto ins Rutschen und prallte in ein anderes Fahrzeug. Verletzte gab es nicht. Der Schaden liegt bei etwa 10000 Euro. In der Nacht zum Sonntag streiften sich außerdem zwei Autos in der Staigstraße in Kellmünz. Die Insassen blieben dabei unverletzt.

Im Alb-Donau-Kreis hat der Wintereinbruch zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen in der Nacht von Freitag auf Samstag geführt. Wie die Polizei mitteilt, rutschten Autofahrer überwiegend im Bereich Ulm und Ehingen auf den glatten und schneebedeckten Fahrbahnen von der Fahrbahn in den Graben, auf Verkehrszeichen oder auf geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand, der Gesamtschaden summiert sich jedoch auf rund 20000 Euro. (az)