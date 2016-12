2016-12-29 13:00:00.0

Merklingen/Ulm Bankräuber von Merklingen nach wilder Verfolgungsjagd gefasst

Der Mann, der Ende August eine Bank in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) überfallen hat, ist offenbar gefasst.

Nach einem weiteren versuchten Raub, diesmal in Empfingen (Kreis Freudenstadt), nahm die Polizei jetzt einen 57-jährigen Tatverdächtigen fest. Zuvor hatte sich der mutmaßliche Bankräuber mit den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd über die Autobahn geliefert. Diese endete in einem Ortsteil von Balingen (Zollernalbkreis).

Nach dem versuchten Bankraub in Empfingen am 23. Dezember gelang es der Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises, unmittelbar nach der Tat das Fluchtfahrzeug des Verdächtigen zu bestimmen. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Auf der A81 entdeckten die Polizisten das Auto. Sie nahmen die Verfolgung des Mercedes auf, dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. „In halsbrecherischer Fahrt“ fuhr der mutmaßliche Täter laut Polizei schließlich von der Autobahn ab. Er brauste mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung Balingen. Im Ortsteil Engstlatt gelang es, das Auto zu stoppen. Dabei fielen nach Angaben der Polizei auch Schüsse. Schließlich konnten die Polizeibeamten den Mann überwältigen und ihn vorläufig festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Die polizeiliche Auswertung ergab Übereinstimmungen mit der Tat im Sommer in Merklingen. So kam der 57-Jährige auch in den Fokus der Ulmer Kriminalpolizei. Die Bildvorlagen und die gesicherten Fingerabdrücke des Bankraubs in Merklingen führten zu dem Tatverdächtigen. Bei den ersten Befragungen gab er die Tat zu. Wie berichtet, hatte der 57-Jährige am 26. August gegen 16 Uhr die Bankfiliale in der Hauptstraße in Merklingen betreten. Er drohte den Mitarbeiterinnen, eine Bombe zu zünden. Dann ließ er sich das Geld geben. Damit flüchtete der Täter. Die Frauen blieben unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit vielen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ein, jedoch vergeblich. Der Räuber flüchtete damals wohl mit einem Fahrrad, mit dem er zuvor unterwegs war.

Jetzt wurde der 57-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (az)