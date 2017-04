2017-04-09 13:00:00.0

Ulm Billbar geht in das nächste Jahrzehnt

Der Betrieb bei der Kunsthalle Weishaupt steht unter neuer Leitung. Die Pächter sind keine Unbekannten.

Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Kunsthalle Weishaupt öffnet die Billbar nach einer Modernisierung und dem Pächterwechsel wieder ihre Türen. Unter der Leitung der Bartenderin Anna-Lisa Thanner und ihrem Lebensgefährten sowie Yamas-Inhaber Haris Papapostolou serviert das Team Getränke kalte und warme Tapas. „Unser Fokus liegt ganz klar auf der Liebe zur klassischen Barkultur mit hohem Niveau. Die Speisekarte ist natürlich ein bisschen kleiner – aber feiner“, erklärt Thanner. Bei der Auswahl der Lieferanten bevorzugt das neue Team regionale Bio-Manufakturen und junge Winzer.

2007 eröffnete die Kunsthalle Weishaupt in Ulms Neuer Mitte. Neben der privaten Kunstsammlung von Siegfried und Jutta Weishaupt beherbergt das moderne und architektonisch anspruchsvolle Gebäude die Billbar. Benannt nach dem Künstler und Gründungsdirektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) Max Bill, präsentiert sich die Bar im klaren HfG-Stil. Design und Ausstattung der Bar bleiben deswegen auch unter neuer Leitung nahezu unverändert. Bis 2009 leitete Sternekoch Siegfried Pfnür das zentrale Lokal, das Tom Kemmer übernahm. Nach acht Jahren verabschiedete sich Kemmer 2017 und übergab nun an Anna-Lisa Thanner und Haris Papapostolou.

Michael Eschler aus Berlin und der Ulmer Max Jakobus sind künftig hinter der Bar für den flüssigen Genuss zuständig. Als ausgebildete Bartender weisen sie langjährige Erfahrung in der Gastronomie auf. Die Küchenchefin Gabriele Sander ist ebenfalls kein Neuling. Zuletzt verantwortete sie den Aufbau der Küche des Erdapfel Bio Bistros in Söflingen. Neben einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Berufserfahrung in diesem Bereich weist Anna-Lisa Thanner einen IHK-zertifizierten Abschluss in „Classic Bartending“ an der Barschule München vor. Darüber hinaus lässt sie sich zur Sommeliere ausbilden. Weinliebhaber Haris Papapostolou leitet das Restaurant Yamas in der Herrenkellergasse in Ulm.