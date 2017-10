2017-10-27 07:01:00.0

Ulm/Neu-Ulm Blautalcenter: Zurück in die Zukunft

Pünktlich zum 20. Geburtstag stehen im Einkaufszentrum Veränderungen an. Nachdem ein Verkauf vom Tisch ist setzen Investoren auf neue Ideen und Altbewährtes. Die Happy kommt. Von Oliver Helmstädter

20 Jahre nach der Eröffnung ist das Ulmer Einkaufszentrum Blautal-Center im Umbruch: Während mit dem französischen Sportriesen Dechathlon am Donnerstag, 23. November, zwar der lang ersehnte neue Ankermieter eröffnet, sucht der neue Centermanager Guido Reuter gleichzeitig nach einer neuen Identität für eine Mall, die mit einer Gesamtfläche von 44500 Quadratmetern lange Zeit als die größte ihrer Art im Land galt. Denn ein weiter wie bisher ist durch den Einzug des Sport-Discounters nicht möglich. Denn erst durch Auszug von namhaften Filialisten wie Body Shop oder Textilgeschäften wie Esprit wurde der Einzug von Decathlon ermöglicht. Denn ein Bebauungsplan schreibt eine gewisse Höchstgrenze an „innenstadtrelevanten Sortimenten“ (wie etwa Textil und Sport) fest.

Zugkräftige Mieter wie etwa die Textilketten Primark oder TK-Maxx, die bekanntermaßen auf Expansionskurs sind, kommen also für die derzeit 14 leer stehenden Ladengeschäfte nicht in Frage. Wie Reuter, der im Juli diesen Jahres seinen Job antrat betont, habe Wealthcap, der Besitzer der Immobilie, nun ein laängers Engagement in Ulm geplant. „Der Verkauf ist vom Tisch“, sagt der bei Potsdam aufgewachsene smarte 43-Jährige. Wie berichtet, versuchte der Immobilen-Fonds das Einkaufszentrum zu verkaufen. Doch eine Einigung sei nicht zustande gekommen. Nun würden innerhalb der Wealthcap zahlreiche Ideen geprüft, wie es mit dem Center weiter geht. Reuter ist klar, dass durch den Erfolg des Online-Handels Einkaufszentren der Zukunft generell kleiner würden. Zumindest, was die Verkaufsfläche angeht. Das Erlebnis stehe im Fokus. Denkbare Nutzer der früheren Ladenflächen seien deswegen erlebnisorientierte Freizeitnutzungen wie etwa eine Spieleparks, Kletterhallen oder – wie im Blautalcenter bereits umgesetzt – Fitnessstudios. Auch über einen Umbau von Teilen des Blautal-Centers in Wohnungen werde nachgedacht. „Aber da ist nichts spruchreif“, sagt Reuter.

Erste Priorität habe nun die Beseitigung des auffälligsten Leerstands der 1997 eröffneten Mall: Die knapp 7000 Quadratmeter, die bis Ende 2016 der V-Markt belegte. „Unser Ziel ist wieder einen Lebensmittler anzusiedeln“, sagt Reuter. Sollte das gelingen, könne zusammen mit den zusätzlichen Kunden durch die Zugkraft von Decathlon wieder an frühere Kundenfrequenzen angeknüpft werden. Es gebe bereits erste Gespräche, Namen nennt Reuter nicht.

Nachdem jedoch Edeka in den Sedelhöfen sowie bei Möbel-Mahler (Neu-Ulm) eröffnet und Rewe in Ulm nur einen wirklich großen Supermarkt (Wielandstraße) betreibt, ist klar, wie der Wunschkandidat heißt. Reuter rechnet damit, dass die Ex-V-Markt-Fläche aufgeteilt wird und sich dann rund um einem Supermarkt ein Nahversorgungszentrum mit Post, Frisör, Blumenladen und Co entsteht. Auch hier betont Reuter: Spruchreif ist noch nichts.

Eine verschärfte Konkurrenzsituation mit der Neu-Ulmer Glacis-Galerie sieht Reuter nicht. Vielmehr haben beide das Internet als großen Gegner vor der Stirn. Reuter schätzt, dass sich das Einzugsgebiet der beiden regionalen Einkaufsriesen nur zu maximal 30 Prozent überschneide. Das Blautal-Center schiele mehr auf Kundschaft in Richtung Schwäbischer Alb und Alb-Donau-Kreis, die Glacis-Galerie ziele auf bayerische Kunden. Was die Sortimente angeht wolle sich das Blautal-Center durch den kommenden Decathlon und den etablierten Inter-Sport Wolf als die sportlichere Alternative präsentieren. In der Glacis-Galerie buhlt Ochsner Sport alleine um Kunden.

Zur Abrundung würde Reuter noch ein Radgeschäft vorschweben. Ein solches eröffnet im März kommenden Jahres in Neu-Ulm. Allerdings nicht in der Glacis-Galerie sondern ein paar Meter weiter bei Möbel-Mahler. Das Möbelgeschäft im Neu-Ulmer Starkfeld wird zudem durch die Ansiedlung von Modepark Röther auf 7000 Quadratmetern den Wettbewerbsdruck

weiter verschärfen.

Die Feier: Rock „20 Jahre Blautal-Center“ wird am Samstag,28. Oktober, gefeiert. Höhepunkt ist sicherlich ein kostenfreies Unplugged-Konzert der Band Die Happy. Die Musiker mit Ulmer Wurzeln um Frontfrau Marta Jandova standen bereits bei Rock am Ring auf der Bühne und haben in der ganze Republik als Rock-Größe einen Namen.

Kinder Das Kinderprogramm beginnt um 11 Uhr. Unter anderem kommt die Maus aus der Sendung mit der Maus und präsentiert eine „Lach- und Sachgeschichten“-Show. Mit dabei ist auch eine Rutsche sowie einer Maus Hüpfburg.