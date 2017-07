2017-07-26 17:08:00.0

Ulm Bluttat bei Erbach: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein junger Mann wurde bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein 46-Jähriger soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Von Michael Ruddigkeit

Am Abend des 22. Mai machten Zeugen an einem Anglersee bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) einen grausigen Fund: Im Wasser trieb die Leiche eines jungen Mannes. Der 19-jährige Albaner aus Steinfurt in Nordrhein-Westfalen war offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Ulmer Polizei richtete nach dem Fund der Leiche eine 30-köpfige Sonderkommission ein. Jetzt hat die „Soko See“ einen Tatverdächtigen geschnappt.

Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ulm mitteilten, soll er an der Tötung des 19-Jährigen beteiligt gewesen sein. Das Amtsgericht erließ deshalb einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und die Firma des 46-Jährigen. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei die beiden Gebäude im Kreis Göppingen. Die Sonderkommission wurde dabei auch von Spezialkräften unterstützt, da nicht auszuschließen war, dass der Beschuldigte im Besitz von Waffen ist. Der Landsmann des Getöteten wurde festgenommen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen zahlreiche Zeugen vernommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Beweismittel. Ob bei dem Albaner auch Waffen gefunden wurde, konnte Polizeipressesprecher Wolfgang Jürgens gestern nicht sagen. Unklar blieb auch, ob es noch weitere Tatverdächtige gibt: „Das wird man dann feststellen.“

Wie die Ermittlungen ergaben, lebte das Opfer Mitte April noch. Kurz vor seinem Tod ist der junge Mann vermutlich mit dem Zug nach Süddeutschland gefahren. Was er dort vorhatte, ist nicht bekannt. Fest steht, dass er in der Region getötet wurde und seine Leiche in den See im Gewann Ried neben einem Gewerbegebiet bei Erbach geworfen wurde. Die Obduktion Ende Mai ergab, dass der 19-Jährige eine schwere äußere Gewalteinwirkung erlitt. Nähere Informationen zur Todesursache und der Art der Verletzungen gab die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

Die „Soko See“ arbeitete eng mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen zusammen, um mehr über das Opfer und mögliche Hintergründe der Tat zu erfahren. Dabei veröffentlichte die Polizei auch Bilder des Getöteten und eines Angelhakens mit Blinker – denn ein solcher war an der Leiche gefunden worden. Auch eine Belohnung wurde ausgesetzt. Es gingen aber nur wenige Hinweise aus der Bevölkerung ein. Jetzt führten die intensiven Ermittlungen dennoch auf die Spur des 46-jährigen Tatverdächtigen. Das Motiv ist nach Einschätzung der Polizei im privaten Umfeld von Täter und Opfer zu suchen. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.