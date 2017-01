2017-01-17 11:57:00.0

Senden Bürger wundern sich über Pläne für Herbartstraße

Um das Gebiet gibt es seit Jahren Diskussionen. Sendener Stadträte sprechen heute über den Flächennutzungsplan. Von Carolin Oefner

Mehr Einwohner benötigen mehr Fläche zum Wohnen. Doch woher soll diese kommen? Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung besagen, dass die Stadt Senden in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Im Hinblick auf die vielen Einwohner hat Senden jedoch eine vergleichsweise geringe Fläche, die zur Bebauung genutzt werden könnte. Potenzielle Wohnflächen müssen demzufolge genutzt werden.

Unter anderem wegen derzeit fehlenden Flächen zur Wohnraumbebauung hat die Stadt Senden einen neuen Flächennutzungsplan in Zusammenarbeit mit den Stadtplanern Wick und Partner ausgearbeitet. Nach Beratungen in einer Stadtratsklausur Mitte November sollen am heutigen Dienstag die ausgearbeiteten Flächen im Stadtrat beschlossen werden. Danach soll der Plan in einem Öffentlichkeitsverfahren ausgelegt werden. Dann können Bürger im Zweifel Einwände einreichen, über die wiederum diskutiert wird.

ANZEIGE

Warum taucht die Fläche plötzlich wieder auf?

Eine schmale Fläche im Plan kennzeichnet die Möglichkeit, nördlich der Herbartstraße Bauplätze auszuweisen. Das Gebiet ist mit 1,3 Hektar vergleichsweise klein. Dennoch horchen bei diesen Plänen die Anwohner der Herbartstraße auf. Sie fühlen sich wie bei einem Déjà-vu, sagt Anwohnerin Ingrid Krähling. Denn bereits im Jahr 2012 war das Gebiet nördlich der Herbartstraße einmal Teil des Entwurfs eines Flächennutzungsplans. Krähling und weitere Bürger haben damals dafür gekämpft, dass die Fläche aus den Plänen gestrichen wird. 650 Unterschriften hat die Initiative in dem Jahr in 13 Tagen gesammelt und dem Stadtrat und dem damaligen Bürgermeister Kurt Baiker präsentiert.

Nach langem Hin und Her beschlossen die Räte dann im Februar 2014 mit knapper Mehrheit, dass die Fläche aus dem Plan gestrichen wird. Ein Grund waren die vielen Unterschriften, die man nach Ansicht einiger Räte berücksichtigen müsse (wir berichteten). Der damalige Flächennutzungsplan selber wurde allerdings nie beschlossen. Bürgermeister Raphael Bögge regte deswegen bereits zu Beginn seiner Amtszeit an, die Planungen für einen aktuellen Flächennutzungsplan wieder aufzunehmen. Der alte sei bereits viele Jahre alt und nicht mehr auf dem Stand der Dinge in Senden.

Ingrid Krähling fragt sich im Gespräch mit unserer Zeitung jedoch, warum die Fläche nördlich der Herbartstraße nun plötzlich wieder im Flächennutzungsplan auftaucht, obwohl sie vor rund drei Jahren mit einem Beschluss aus dem damaligen Entwurf gestrichen wurde. Vor allem wundert sie der Aufwand für die kleine Fläche. Krähling überlegt, ob man eine Ausnahme für ein paar Leute mache. „Das hat schon ein Gschmäckle“, sagt die Sendenerin. Die Anwohner sehen den Grünzug vor ihrer Haustüre bedroht, der wichtig für die Natur sei. „Die neue Häuserreihe wäre ja direkt an der Grünfläche dran“, sagt Krähling.

Bei ihrem Anliegen gehe es nicht um sie selbst, vielmehr mache sie sich Gedanken über die zukünftigen Generationen. 2012 haben laut Krähling viele junge Leute unterschrieben, die die Naturfläche erhalten wollten. Zudem sei das Verkehrsaufkommen schon jetzt an der Grenze der Belastbarkeit. Bereits in den 1990er-Jahren verhinderten die Anlieger mit ihren Unterschriften eine Bebauung.

Wörtz: Eine einseitig genutzte Straße ist nicht sinnvoll

Ob das dieses Mal auch funktioniert, wird sich erst zeigen. Stadtrat Walter Wörtz (CSU) hat bereits vor drei Jahren für eine Bebauung gestimmt, die Entscheidung ging jedoch zugunsten der Anwohner aus. Damals sei die Situation aber noch eine andere gewesen, sagt Wörtz. Der Flächennutzungsplan sei nun neu bewertet worden und zeige, dass dringend Wohnflächen her müssten.

Nördlich der Herbartstraße sieht er einen guten Platz dafür. „Die Straße ist da, die Grundstücke nördlich davon sind voll erschlossen, es macht Sinn, dort Wohnbau vorzusehen“, sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende. Warum nicht schon beim Bau der Herbartstraße beidseitig Gebäude geplant gewesen seien, wisse er nicht – wundert sich jedoch darüber. Eine einseitig genutzte Straße sei nicht sehr sinnvoll. Bürgermeister Raphael Bögge wollte auf Anfrage unserer Zeitung nichts zu dem Thema sagen.

Neben den Wohnbau- und Gewerbeflächen sind auch Flächen für die Verkehrsplanung rund um Senden Teil des Flächennutzungsplans. Bezüglich des Verkehrsaufkommens wurde Ende Dezember unter anderem der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Lange Straße/Bachstraße und Grundweg/Holsteinerstraße beschlossen (wir berichteten). Damit sei das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle auch entschärft, sagt Wörtz.