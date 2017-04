2017-04-10 07:00:00.0

Senden Bunte Ostern rund ums Bürgerhaus

Strahlender Sonnenschein beschert dem Citymarkt einen gelungenen Start. Die jüngsten Besucher können mit gefärbten Eiern ihren Lokalpatriotismus zeigen. Von Angela Häusler

Osterhasen, farbenfrohen Blumenschmuck und bunt bemalte Eier gab es beim ersten Sendener Citymarkt zu sehen. Unter dem Motto „Rund um Ostern“ warteten passende Angebote. Schon kurz nach dem Start um 11 Uhr fanden sich zahlreiche Besucher auf dem Marktplatz vor dem Bürgerhaus ein, wo die insgesamt 16 Marktstände samt Sitzgelegenheiten aufgebaut waren. Bei strahlendem Sonnenschein nahmen die Gäste die ausgestellten Produkte in Augenschein, darunter viel Handgemachtes.

Beispielsweise große und kleine Kerzen, die Sendenerin Ulrike Wiesenfarth an ihrem Stand verkaufte. Schon seit Jahren gehört das kunstvolle Verzieren von Kerzen zu ihren liebsten Hobbys. Seit Weihnachten hat sie sich nun der Produktion der Kerzen mit Ostermotiven gewidmet, berichtete die Sendenerin. Und die fanden nun Absatz.

ANZEIGE

Aufwendig ist auch die Herstellung der Erinnerungs-Alben und Notizbücher, die Otto Stiegler aus Kaufbeuren mitgebracht hatte. Als individuelle Geschenke sind diese Naturprodukte konzipiert, die komplett aus der Rinde des Maulbeerbaums bestehen. Sogar die Zierkordeln auf den Buchumschlägen bestehen aus der Baumrinde, die unter anderem in Asien seit Jahrtausenden zur Herstellung von Papier verwendet wird.

Wenige Schritte entfernt hatte Sendenerin Anne Schumann ihre frühlingshaften Blumengestecke und Kränze aufgereiht. Für sie ist die Herstellung der zarten Dekorationen allerdings Beruf, die Floristin ist vielen Sendenern auch durch ihren Blumenstand auf dem Wochenmarkt bekannt. Viele Fans hat auch ein anderer Anbieter schon: Die Donau-Iller-Werkstätten der Lebenshilfe, die hölzerne Häschen, Herzen und Schmetterlinge feilboten. „Es läuft recht gut“, berichtete Verkäufer Simon Schweizer am Mittag. Selbst gemalte Bilder wiederum gehörten zum Angebot von Monika Born, die ebenfalls zu den heimischen Ausstellerinnen gehörte.

Der neu ins Leben gerufene Citymarkt stehe auch ein Stück weit „für Heimatverbundenheit“, sagte zweiter Bürgermeister Josef Ölberger in seiner Begrüßung. Denn entstanden war die Idee zum aus dem Gedanken, Produkte aus der Region anzubieten. „Mein Dank gilt besonders den Kindern, die so fleißig ihren Beitrag geleistet haben“, sagte Öberger außerdem.

Schließlich hatten viele Kinder aus örtlichen Kindergärten und Schulen blau und gelb bemalte Ostereier beigesteuert, um daraus das Sendener Stadtwappen zusammenzusetzen. Die zuerst nur aufgemalte blaue Lilie auf gelbem Grund wurde über den Tag hinweg nach und nach mit farbigen Eiern ausgefüllt. „Wappen Challenge“, so hatten die Organisatoren diese Mitmach-Aktion benannt. Insgesamt 1400 Eier waren nötig, um das Bild zu vervollständigen. Als besonderes Bonbon erwartete die jungen Teilnehmer am Nachmittag eine Verlosung: Unter anderem gab es da eine Ballonfahrt zu gewinnen, Eintrittskarten für den Waldseilgarten Wallenhausen oder die Kletterhalle Sparkassendome in Neu-Ulm. Und zum Kinderprogramm gehörten ebenso Kinderschminken und eine bunte Hüpfburg. Für Musik sorgten die Dorfmusikanten Aufheim sowie nachmittags die Jazzband Black Hat Stompers.

„Wir haben darauf geachtet, eine vielseitige Mischung zusammenzustellen“, berichtete Barbara Späth, als Mitarbeiterin des städtischen Kulturamts in die Organisation des Citymarkts eingebunden. „Es ist natürlich noch ausbaufähig.“ Falle das Resümee positiv aus, bekomme der Citymarkt eine weitere Auflage – gerne auch unter einem anderen Motto.