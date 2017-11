2017-11-16 19:40:32.0

Ulm Daimler schließt Forschungszentrum am Standort Ulm

Daimler verlagert seine Innovationsaktivitäten näher an den Stammsitz. Für den Standort Ulm mit bis zu 250 Mitarbeitern sind das schlechte Nachrichten: Er wird geschlossen.

Die Technologie-Region Ulm erleidet einen schweren Rückschlag. Der Daimler-Konzern will sein Forschungszentrum auf dem Eselsberg schließen. Die Unternehmensleitung hat die Beschäftigten bereits in einer E-Mail informiert. Das berichtet die Gewerkschaft IG Metall. Demnach sollen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vom Standort Ulm weg verlagert werden. Es soll offenbar schnell gehen: Der Abzug solle bis Ende 2018 vollzogen sein, hieß es. In dem Forschungszentrum arbeiten nach IG-Metall-Angaben 250 Stammbeschäftigte.

Ein Daimler-Sprecher bestätigte auf Nachfrage die Pläne. Die Forschung solle auf die großen Standorte Sindelfingen und Untertürkheim sowie das neue und moderne Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen konzentriert werden. Allen 200 Mitarbeitern – so die Unternehmensangaben – würden Stellen an den genannten Standorten angeboten.

Als Grund für die Schließung gab der Daimler-Sprecher den Wandel in der Autoindustrie an. heo

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.