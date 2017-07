2017-07-27 08:50:00.0

Senden Das Bahnhofsprojekt wird verschoben

Wegen der immens gestiegenen Kosten für Areal und Unterführung bremsen die Räte die Pläne – wollen sie aber nicht vollkommen aufgeben. Gespräche sollen es bis Oktober richten. Von Carolin Oefner

Es ist ein großes Projekt, das schon lange die Sendener Verwaltung, die Bürger und die Stadträte beschäftigt. Und trotzdem könnte nun viel Engagement umsonst gewesen sein. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat über das Bahnhofsprojekt beraten. Bei der Planung kam vor Kurzem heraus, dass das Projekt deutlich teurer werden könnte, als bisher gedacht (wir berichteten).

Statt ursprünglich acht sind es nach aktuellem Stand Kosten in Höhe von 14,6 Millionen Euro – im schlimmsten Fall könnte der Bahnhof sogar rund 17 Millionen Euro kosten. Damit müsste die Stadt nach Abzug voraussichtlicher Förderungen acht bis zehn Millionen Euro selbst aufbringen. Zu viel Geld für die Kommune, die ohnehin zurzeit in finanziellen Schwierigkeiten steckt und mit hohen Schulden zu kämpfen hat. So lautete auch der Tenor der Stadträte.

ANZEIGE

Der belastete Boden macht alles teurer

Der Grund für die deutlich höheren Kosten ist zum einen der belastete Boden in dem Gebiet. Dieser müsse ausgetauscht werden, sagten die Planer in der Sitzung. Für richtigen Halt müsste der Untergrund zusätzlich gestärkt werden, etwa durch Bohrpfähle. Zudem befinde sich das Grundwasser im Bereich der geplanten Unterführung zu weit oben, weswegen man eine Dichtung brauche. Das alles nehme viel Zeit in Anspruch und sei hoher Aufwand, so die Planer.

Bürgermeister Raphael Bögge war ebenso der Ansicht, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit „extrem eingeschränkt“ oder fast schon „Nicht mehr vorhanden“ wäre, wenn man das geplante Projekt eins zu eins umsetzen würde. Er erzählte in der Sitzung, dass die Verwaltung zurzeit einige Gespräche führe, um die Steigerung der Kosten in den Griff zu bekommen. „Auch für den Landkreis ist es ein weitreichendes Projekt“, sagte Bögge – und das müsse man diesem auch klarmachen. Bevor der Stadtrat eine Entscheidung über die Zukunft des Bahnareals treffe, müsse weiter geredet werden: mit dem Landkreis, mit der Bahn, mit der Regierung von Schwaben.

Deswegen machte Bögge gleich zu Beginn der Diskussion in der Stadtratssitzung einen Vorschlag: Erst am 24. Oktober soll entschieden werden, wie und ob das Projekt Bahnhof fortgeführt wird. Bis dahin will die Verwaltung überlegen, wo es Einsparmöglichkeiten gibt und weitere denkbare Finanzierungswege prüfen. Diesen Vorschlag nahmen die Fraktionen positiv auf.

Die Räte wollen das gekürzte Projekt

Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) sagte, dass das Projekt in der Form „nicht leistbar“ sei. Auszusteigen sei jedoch auch nicht der richtige Weg: „Wir brauchen eine Lösung.“ Die Stadt komme an der Bahn als Partner nicht vorbei, weitere Gespräche seien wichtig. „Wir sind also nicht alleine mit dem Problem und freuen uns auf Unterstützung“, resümierte sie. Auch Helmut Meisel (Grüne) bezeichnete die Entwicklung der Zahlen als „schockierend“. Und Georg Schneider (SPD) sprach davon, „am Boden der Tatsachen angekommen“ zu sein. Beide fragten sich, warum weder die Altlasten im Boden noch der hohe Wasserpegel vorher bekannt waren.

Hans Manfred Allgaier (Freie Wähler) sagte es geradeheraus: Wenn am Projekt nicht gekürzt werde, kann es nicht gemacht werden. Alle Räte stimmten dem Vorschlag von Bürgermeister Bögge zu: Nächste Beratung ist also am 24. Oktober. Erwin Petruch (Freie Wähler) wollte dann eine Liste mit Dingen, die unbedingt nötig sind und was unter „Wohlfühlthema“ läuft.