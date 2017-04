2017-04-16 07:55:00.0

Roggenburg Das bringt der Sommer im und ums Kloster

In Roggenburg gibt es in den kommenden Monaten wieder viel Musik und ein bisschen Literatur. Start ist am Ostermontag mit einem Konzert.

Michael Fitz kommt nach Roggenburg Foto: Irmgard Rampp

Pünktlich zu Ostern beginnt in Roggenburg der Sommer. Zum 20. Mal findet das vom Kloster, dem Verein der Freunde des Klosters, der Gemeinde sowie dem Bildungszentrum präsentierte Kulturfestival statt. Zum Auftakt spielen am Ostermontag 17. April, 16 Uhr, das Trompeten-Ensemble „Trombe Variate" und Pater Stefan Kling (Orgel) österliche Musik von Gabrieli, Bach, Mendelssohn-Bartholdy und anderen in der Klosterkirche. Wanderfreudige Kunst- und Orgelliebhaber kommen wieder auf ihren Natur- und Kulturgenuss: Die Wanderung „Kunst – Orgeln – Glocken" führt dieses Jahr nach Emershofen, Bubenhausen, Meßhofen und wieder zurück nach Roggenburg (13. Mai, 9 bis circa 17 Uhr). ANZEIGE Chormusik aus fünf Jahrhunderten präsentiert der Ulmer Frauen-Kammerchor „Cantus Novus" beim Konzert „Licht" (21. Mai, 16 Uhr) in der Klosterkirche. Dazu gibt es Werke für Harfe (Christine Behringer) und Orgel (Benno Schachtner). Drei international renommierte Organisten konzertieren dieses Jahr auf der „Großen Roggenburgerin": Paolo Oreni (25. Mai), Bernhard Haas (9. Juli) und David Titterington (15. Oktober). Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr. Einen Hymnus auf die Liebe präsentieren die beiden Franziska Walser und Edgar Selge bei „Und hättet ihr die Liebe nicht" am Pfingstsonntag in der Klosterkirche – unter anderem mit Texten von Goethe und Rilke, aber auch Augustinus und Papst Franziskus (4. Juni, 16 Uhr). Unterstützt werden sie von Pater Stefan Kling an der Orgel. Musiziert wird auch unter freiem Himmel. Die Big Band Fun & Brass spielt beim Open-Air-Konzert am Bräuhausberg (24. Juni, 20 Uhr) Pop-, Rock- und Swing-Klassiker. Unter dem Konzertmotto „Applaus für das Leben" bringt das Trio Soul Touch englische und deutsche Cover-Songs sowie eigene Songs im Innenhof des Klosters zu Gehör (22. Juli, 20 Uhr). Nach den Ferien geht es zurück ins Innere: Für Kinder gibt es das Figurentheater „Der gestiefelte Kater" (17. September, 15 Uhr). Und für Erwachsene kommt Songpoet und Geschichtenerzähler Michael Fitz mit seinem neuen Programm „Des Bin I" nach Roggenburg (21. September, 20 Uhr). Sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause ist das Duo Christian Elin (Sopransaxofon/Bassklarinette) und Maruan Sakas (Klavier) (8. Oktober, 16 Uhr). Mehr zum „Roggenburger Sommer" steht im Programmheft, das unter anderem im Bildungszentrum Roggenburg erhältlich ist, oder unter roggenburger-sommer.de. (az)