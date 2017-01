2017-01-02 13:57:00.0

Ulm Das fängt ja gut an im Theater

Volles Haus, volles Programm: Vor allem Sängerin Maria Rosendorfsky glänzt beim Neujahrskonzert im Großen – auch an der Seite eines überraschenden Duett-Partners. Von Dagmar Hub

Der Andrang derer, die gern Karten fürs Neujahrskonzert der Ulmer Philharmoniker gekauft hätten, war viel größer als die Zahl der Plätze im Großen Haus: Das traditionelle Konzert ist eines der größten Events am Theater Ulm – und in diesem Jahr auch von Musikfans aus Kiel besucht, die mit einem großen Reisebus an die Donau gekommen waren. Fürs Programm hatte Generalmusikdirektor Timo Handschuh diesmal vor allem Stücke aus Werken ausgewählt, die auf einer Bühne spielen. Solistin Maria Rosendorfsky erhielt in der Zugabe nicht enden wollende Beifallsstürme für einen mehrminütigen Gag, der ihre ganze Wandlungsfähigkeit zeigt - einen Parforceritt durch die Opernliteratur, durch Männer- und Frauenpartien verschiedener Stimmlagen, oft nur in sekundenlangen Ausschnitten.

Die drei Musikblöcke des Neujahrskonzerts kommen unterschiedlichen Vorlieben entgegen: Zunächst gibt es Opernmelodien und Tänze vor allem österreich-ungarischer Herkunft, ganz Solistin Maria Rosendorfsky angemessen, deren familiäre Wurzeln ebenfalls in Österreich und Ungarn liegen. Emmerich Kálmán und Franz Lehár sind gern auf der Liste der Komponisten zu finden, deren Werke in einem Neujahrskonzert aufgeführt werden. Der mährisch-tschechische Tonsetzer Leos Janácek seltener doch geriet gerade der fünfte seiner „Lachischen Tänze“ zu einem echten Höhepunkt des unter Leitung von Handschuh hochkonzentriert agierenden Philharmonischen Orchesters.

Außergewöhnlich und vom Publikum begeistert beklatscht: das furiose Finale des Balletts „The Lady and the Fool“ von Charles Mackerras (für den Choreografen John Cranko), für das die beiden Verdi-Opern „Aroldo“ und „Gerusalemme“ das Material lieferten. Ein Neujahrskonzert ohne „Sträusse“, ohne Vertreter der österreichischen Komponisten-Dynastie scheint undenkbar. Die Brüder Strauss liefern auch in Ulm 2017 eingängige Melodien wie Johanns Polka „Freikugeln“, komponiert zum Schützenfest im Wiener Prater 1868 und wohl der Hit jenes Jahres.

Ganz anders der letzte Teil des Konzerts, für das Handschuh Musical-Melodien gewählt hatte, zu denen Maria Rosendorfsky auch ihre schauspielerische Begabung zeigen kann. Hatte man im ersten Teil der Sopranistin die soeben überstandene Erkältung in der Arie der Magda „Chi i bel sogno di Doretta“ aus der Puccini-Oper „La Rondine“ noch etwas angemerkt, so spielte sie bei George Gershwins „Embraceble You“ (aus „Girl Crazy“) und bei Irving Berlins „Anything You Can Do“ (aus „Kiss Me, Kate“) ihre komödiantische Ader aus und die Erkältung war kaum noch hörbar. Operndirektor Matthias Kaiser, eigentlich Moderator des Abends, brachte das Publikum zum Staunen, als er fürs berühmte Streitduett „Anything You Can Do“ Irving Berlins wagte, sängerisch mit Maria Rosendorfsky in den Ring zu steigen. An Bing Crosby oder an Bruce Yarnell reicht Kaisers Organ nicht heran, aber der freie Text und Rosendorfskys brillante stimmliche wie schauspielerische Leistung machten das Duett zu einem großen Highlight des Neujahrskonzerts.

Dessen Krönung aber liegt in Rosendorfskys Zugabe, die vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wird: im Schweinsgalopp quer durchs Opernrepertoire von Händel bis Wagner, von „Ombra mai fu“ bis Thannhäuser. Dazwischen haben Luciano Pavarottis Glanzarien wie „Una furtiva lagrima“ und „Nessun dorma“ ebenso Platz wie die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“ und „Casta diva“ aus Bellinis „Norma“.

Ein großer Spaß zum Ende eines hochklassigen Konzerts ist das, nach dem noch der zum Jahresbeginn unverzichtbare Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater) folgt.