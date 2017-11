2017-11-24 07:00:00.0

Neu-Ulm Das versprochene Wunder bleibt aus

Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt einen Mann aus dem Raum Weißenhorn wegen Betrugs. Doch damit ist das Verfahren wohl nicht vorbei. Von Ariane Attrodt

Eher selten geht es in den Verhandlungssälen des Amtsgerichts Neu-Ulm so hitzig und emotional zu, wie beim gestrigen Prozesstermin wegen einer angeblich versprochenen Wunderheilung. Am Ende jedoch ließ sich Richter Thomas Mayer vom temperamentvollen Plädoyer von Rechtsanwalt Manfred Gnjidic, der Freispruch für seinen Mandaten forderte, nicht beeindrucken: Er verurteilte den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafen von sechs Monaten und der Zahlung von 3790 Euro an das Opfer sowie 1200 Euro an das Rote Kreuz.

Wie berichtet, stand der 34-Jährige aus dem Raum Weißenhorn wegen Betrugs vor Gericht, weil er einer Bekannten, die an einer genetisch bedingten Form von Muskelschwäche leidet und sich kaum bewegen kann, gesagt haben soll, ein Hodscha – ein islamischer Gelehrter – könne sie heilen. In der verzweifelten Hoffnung auf eine Genesung habe sie ihm mehrmals Geld gegeben. Wie viel genau, konnte auch gestern nicht geklärt werden – und auch nicht, wo es am Ende landete.

Staatsanwältin Patrizia Rabe ging bei ihrem Plädoyer von mindestens 3790 Euro aus. Neben der Zahlung dieser Summe an die Geschädigte forderte sie eine achtmonatige Bewährungsstrafe. Dass die 31-Jährige den Mann aus Rache angezeigt hatte – er hatte ihr verheimlicht, dass er verheiratet war – schloss sie aus: „Beim letzten Treffen wusste sie, dass er verheiratet ist und hat ihm dennoch das Geld übergeben.“ Sie fügte hinzu: „Wir haben hier eine junge, hübsche Frau sitzen, die sich nichts mehr wünscht, als wieder richtig laufen zu können.“ Da sei es „absolut verständlich, dass man sich in dieser Situation an den letzten Strohhalm klammert“.

Verteidiger Gnjidic bezeichnete die Ermittlungen – seitens Polizei und Staatsanwaltschaft – als „erschütternd“. Er warf Staatsanwältin Rabe vor: „Einiges haben Sie ausgeblendet, weil es Ihnen einfach nicht in den Kram passt.“ Den Herzenswunsch der Zeugin könne er nachvollziehen. „Und auch wenn sie mir leid tut, ist ein Gerichtssaal kein Ort, wo Emotionalitäten vorgeschoben werden können.“ Über allem stehe die Unschuldsvermutung.

Richter Mayer räumte ein, dass das Verfahren „nicht ganz glücklich gelaufen“ sei, was die Ermittlungen angehe. Jedoch halte er die Zeugin für glaubwürdig, der Angeklagte habe ihre Hilflosigkeit „schamlos ausgenutzt“. Dass das Urteil rechtskräftig wird, glaubt Mayer aber nicht: „Ich mache mir keine Illusionen“, sagte er und warf Verteidiger Gnjidic einen Blick zu. Zum Angeklagten sagte er: „Das Verfahren wird Sie noch Jahre beschäftigen – und eine ganze Stange Geld kosten.“ Und auch die Geschädigte, die die Plädoyers weinend verfolgt hatte, warnte er vor: „Der Kampf ist heute noch nicht ausgefochten.“