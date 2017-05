2017-05-19 09:00:00.0

Senden Der Kindergarten Regenbogen ist schon ganz schön alt

Seit 50 Jahren werden in der Einrichtung Buben und Mädchen betreut. Das am Samstag gefeiert. Über die Zeit hat sich in der Einrichtung einiges verändert. Von Angela Häusler

Gelb, grün, orange und blau: Nach den Farben des Regenbogens sind die Gruppen im evangelischen Kindergarten in der Sendener Innenstadt benannt. Dort sind die letzten Vorbereitungen fürs Jubiläum im Gange: Mit Gottesdienst und kunterbunter Feier begeht die Einrichtung am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen.

Wie viele Kinder seit der Inbetriebnahme des Kindergartens im Februar 1967 dort betreut worden sind, kann die heutige Leiterin Sigrid Laible schwerlich schätzen. Mehrere Tausend dürften in fünf Jahrzehnten allemal zusammengekommen sein. Viel wichtiger ist Laible, dass sie offenbar gute Erinnerungen an ihre Kindergartenzeit haben. „Viele Ehemalige bringen jetzt ihre eigenen Kinder her“, sagt die Erzieherin erfreut, die mit ihrem Team aus 15 Mitarbeitern derzeit 85 Jungen und Mädchen in vier Gruppen betreut. Weitere kommen im September dazu: 15 Plätze hat die Waldkindergartengruppe, mit der es nach den Sommerferien losgeht. Das Interesse der Eltern an dieser für Senden neuen, naturverbundenen Kinderbetreuung sei groß, berichtet Kathrin Bohe, die als evangelische Pfarrerin auch für den Kiga Regenbogen zuständig ist.

Der lag von Beginn an mitten im Ort: Der Betrieb startete im Februar 1967 direkt an der Sendener Hauptstraße. Doch anders als zu Gründungszeiten macht man dort längst keine Unterschiede mehr zwischen den Konfessionen. „Früher war selbstverständlich, dass unsere Kindergartenkinder evangelisch waren“, berichtet Sigrid Laible, die bereits ihre Ausbildung im Sendener Kindergarten absolvierte und 1980 als Leiterin an die Einrichtung zurückkehrte. Damals befand sich der Kindergarten noch an seinem ersten Standort, nur wenige Meter vom jetzigen Gebäude entfernt. In dem deutlich kleineren Flachbau residierte die Einrichtung bis 1996. Weil es im Haus aber zunehmend enger wurde, investierten Stadt und Kirchengemeinde knapp drei Millionen Euro in den Neubau. Zeitweise wuchs der Kindergarten sogar auf sechs Gruppen an, sodass Räume im Altbau mitgenutzt wurden, wie sich Laible erinnert.

Auch heute sind die Plätze wieder begehrt – und an eine zusätzliche Kinderkrippe brauche die Gemeinde gar nicht zu denken, sagt Pfarrerin Bohe, dazu wäre im Kindergarten schlicht kein Platz mehr. Wenn es zu eng wird, könne man zum Glück ins nahe gelegene Paul-Gerhardt-Haus ausweichen.

Verändert hat sich in den fünf Jahrzehnten viel, vom Familienalltag bis zu pädagogischen Methoden. Auch die Haltung zu Betreuung außerhalb der Familie, berichtet Sigrid Laible, habe sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. So sei die Betreuung von Kleinkindern in Krippen früher „verpönt“ gewesen, während sie heute politisch gefördert wird. Insgesamt seien die zeitlichen Anforderungen an die Betreuung stark gestiegen. Denn kamen die Kinder früher nur vormittags in den Kiga, gehört fürs Regenbogen-Team heute die ganztägige Betreuung von 7 bis 17 Uhr fest zum Angebot, und ebenso die Einbindung von Kindern mit Behinderung, die speziell ausgebildetes Personal erfordert. Die Förderung der sprachlichen Fähigkeiten, die Auseinandersetzung mit dem gestiegenen Medienkonsum, gesunde Ernährung und Bewegungsprogramme sind in den Kindergartenalltag integriert. „Außerdem sollen die Kinder heute mitentscheiden und dadurch Eigenverantwortung lernen“, sagt Laible. Wichtig für Kinder seien früher wie heute feste Bezugspersonen, auch im Kindergarten. „Ich bin sehr dankbar, dass wir recht konstantes Personal haben“, sagt Sigrid Laible daher, „und ganz besonders dafür, dass wir in der ganzen Zeit nie einen Krankenwagen gebraucht haben“.

Termin Der Kindergarten Regenbogen begeht sein Jubiläum am Samstag mit einem Gottesdienst um 14 Uhr und anschließender Feier mit Spiel und Spaß. Um 17 Uhr führen die Kinder ein eigens einstudiertes Musical auf: „Vincent Sternenputzer und der Regenbogen.“