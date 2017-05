2017-05-11 17:00:00.0

Neu-Ulm Der Vorhang fällt noch lange nicht

Vor 20 Jahren haben Claudia Riese und Heinz Koch das jetzige Theater Neu-Ulm eröffnet. Seit damals hat sich einiges getan. Von Marcus Golling

Die Begegnung mit der Vergangenheit ist ein zweischneidiges Schwert. Bei der Durchsicht alter Videokassetten mit Produktionen früherer Spielzeiten hatte Claudia Riese vom Theater Neu-Ulm schon nach zehn Minuten genug. „Ich hatte danach die ganze Nacht Vergangenheitsträume“, berichtet sie mit einem Kopfschütteln. „Ich hake Dinge lieber ab.“ Ganz anders ihr Partner Heinz Koch: „Ich habe beim Anschauen gestaunt, was wir alles gemacht haben.“ Der Zeitpunkt für eine Rückschau ist jedenfalls ideal: Denn das Theater von „Riese & Ko“ ist seit nunmehr 20 Jahren in Neu-Ulm aktiv. Und feiert dies mit einem „Best of“.

Kennen tun sich die beiden Macher schon sehr viel länger: Sie begegneten sich schon 1977, bestritten schon ab 1979 etliche Produktionen gemeinsam. 1997 schließlich bezogen sie ein festes Quartier im Neu-Ulmer Konzertsaal. Zunächst nur im kleinen Studio, 1999 – nach der Pleite des zuvor dort ansässigen Theaters – auch im „Großen Haus“. Riese erinnert sich gerne: „Der Umzug war ein Quantensprung für uns.“ Der Name der 1994 gegründeten Privatbühne: „Autonomes Goethe- und Schiller-Theater“, kurz „AuGuSTheater“. Der kam zustande, als es vor vielen Jahren ein Gastspiel in Berlin hatte: Dort hatte das Schillertheater gerade geschlossen – und der Auftrittsort befand sich im seinerzeit noch alternativ geprägten Prenzlauer Berg.

Im Konzertsaal hatten die Komödienspezialisten viele gute Jahre. Publikumsrenner waren Musicals wie „Non(n)sense“ (2002) oder „Sekretärinnen“ (2003), letzteres mit elf Akteuren auf der Bühne. „Das waren schon Hämmer“, sagt Koch mit einem Hauch von Nostalgie. Doch mit dem Abriss endete eine Ära. Vor fünf Jahren zog das AuGuSTheater in den vormaligen Schleckermarkt in der Hieber-Passage um, in einen mit maximal 90 Plätzen deutlich kleineren Saal, und benannte sich in „Theater Neu-Ulm“ um. Es folgte eine schwierige Zeit: „Wir hätten gedacht, dass die neue Spielstätte schneller angenommen wird“, so Koch. Mehr als zuvor musste das Betreiberduo um Zuschauer kämpfen. Nicht immer erfolgreich: Der Krimi „Ein Deal à la Hitchcock“ (2015) wurde mangels Zuschauerinteresse sogar vorzeitig abgesetzt, ein Novum in der Geschichte des Theaters. So richtig, sagt Riese, sei die Umzug erst jetzt beim Publikum angekommen. Zumindest ist die laufende Spielzeit die erfolgreichste seit Langem.

Geholfen hat den Theatermachern auch, dass die Stadt Neu-Ulm ihren Zuschuss von zuletzt 120000 auf nun 160000 Euro erhöht hat. Damit, so Koch, könne man auch mal einen externen Bühnenbildner bezahlen – oder, wie er schmunzelnd hinzufügt, auch eine defekte Spülmaschine direkt ersetzen. Ein Problem bleibt aber die Förderung durch den Freistaat, die an strenge Bedingungen geknüpft ist: Vorgeschrieben sind mindestens vier Neuinszenierungen pro Spielzeit mit zusammen 100 Vorstellungen. „Nicht jedes Stück können wir in Neu-Ulm 25 mal spielen“, gibt Riese zu bedenken. Das enge Korsett verhindere zudem Wiederaufnahmen sowie Angebote außerhalb der Reihe. Riese und Koch hoffen auf eine Lockerung der Vorgaben, spielen aber auch mit dem Gedanken, auf die Förderung zu verzichten.

Noch einmal 20 Jahre wird es für das Theater Neu-Ulm in der jetzigen Form sicher nicht weitergehen: Riese ist 56 Jahre alt, Koch bereits 71. Doch ein schneller Abschied ist nicht geplant. Man mache einfach weiter, solange es gehe, sagt Riese: „Wir haben immer noch viel Freude und Lust.“ Das soll nun auch das Geburtstagsprogramm unter Beweis stellen: „Best of Riese & Ko“ verbindet Klassiker aus dem kabarettistischen Repertoire mit Ausblicken auf die Zukunft. Neben den beiden Theatergründern wirken noch Holger Menzel und Johnny Warrior mit. Dazu kommen Gastauftritte von Weggefährten. „Mit vielen Kollegen sind wir über die Jahre in Kontakt geblieben“, freut sich Riese. „Das ist eine sehr schöne Sache.“

„Best of Riese & Ko“ hat am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr Premiere. Acht weitere Vorstellungen folgen. Karten unter Telefon 0731/553412 oder online unter theater-neu-ulm.de.