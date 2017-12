2017-12-08 07:00:00.0

Senden Die Kitas in Senden sind voll belegt

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Kinderkrippen ist weiterhin hoch. Einige Einrichtungen brauchen 2018 sogar mehr Platz. Von Angela Häusler

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist ungebrochen hoch: Aktuell sind alle Sendener Krippeneinrichtungen voll belegt, wie der nun vorgelegte Bericht der Stadtverwaltung zeigt. In Witzighausen muss sogar ein weiterer Raum angebaut werden.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Krippen auch zum Herbst nächsten Jahres wieder komplett ausgebucht sein werden. Genauso sieht es bei den Kindergärten aus, wo Wartelisten geführt werden. Im Kindergarten St. Josef und in der Krippe St. Christophorus will die katholische Kirche als Träger Notgruppen installieren. In Witzighausen, wo derzeit saniert wird, werden die Plätze aller Voraussicht nach nicht ausreichen. Daher soll nun in einem eigentlich als Mehrzweckraum vorgesehenen Zimmer ein dritter Gruppenraum eingerichtet werden. Der Mehrzweckraum kommt dann in einem Anbau unter, der voraussichtlich 535000 Euro kosten wird. Mit dieser Umplanung hätte der Kindergarten dann insgesamt 75 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze. Die Gesamtkosten würden von 3,1 auf 3,5 Millionen Euro steigen. Die Räte stimmten den Plänen zu und wollen das nötige Geld im Haushalt 2018 bereitstellen.

ANZEIGE

Der Ayer Kindergarten braucht nächstes Jahr ebenfalls mehr Platz: Dieser soll in Form eines Containers geschaffen werden, wo eine weitere, siebte Kindergartengruppe unterkommt. Im Gebäude sei dafür kein Platz mehr, heißt es. Die Kosten für den Container belaufen sich auf etwa 110 000 Euro, die für Installation und Einrichtung auf bis zu 80000 Euro. Alternativ könne auch ein Container gemietet werden.

Die Stadt soll laut Beschluss des Ausschusses nun weiter planen und genaue Berechungen anstellen. Bewilligt hat das Gremium zudem eine weitere Erzieher-Stelle sowie eine Stelle in der Kinderpflege.