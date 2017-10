2017-10-16 07:03:00.0

Jubiläum Die Narren feiern in Oberelchingen

Die „Greane Krapfa“ Oberelchingen feiern ihren 60. Geburtstag. Wie die Gruppe entstanden ist. Von Andreas Brücken

Viel zu lachen gab es freilich nicht zur Jubiläumsfeier der Oberelchinger Karnevalsgesellschaft „Greane Krapfa“ im Konstantin-Vidal-Haus. Statt Schunkelmusik und Faschingsschlager untermalte die Blaskapelle „Eintracht“ die Festveranstaltung mit zünftiger Blasmusik. Auch Bürgermeister Joachim Eisenkolb verzichtete in seinen Grußworten weitgehend auf spaßige Pointen. Vielmehr betonte er das traditionelle Erbe, das seit 60 Jahren in der Karnevalsgesellschaft weitergegeben werde. Die bunten Veranstaltungen am Fasching seien in der sonst dunklen Jahreszeit eine Bereicherung für die Gemeinde, sagte der Rathauschef.

Pater Ulrich Keller stellte scherzhaft fest: „60 Jahre, so alt wird keine Sau“ und fragte mit Blick auf die festliche Runde, wie sich denn die Mitglieder fühlen, wenn sie auf eine sechs Jahrzehnte lange Geschichte zurückblicken. Mit einem launigen Gedicht über die Tücken des Altwerdens gab er die Antwort. Verbunden ist der Pfarrer den Narren seit er vor einigen Jahren aus der Bütt heraus reimte: „Könnt’ man im Beichtstuhl zapfa, kämen auch die Greane Krapfa.“

ANZEIGE

Junge und alte Leute engagieren sich gemeinsam

Als prominenter Gratulant reiste der ehemalige Staatsminister Josef Miller aus Memmingen an. Er gratulierte nicht nur den Jubilaren und lobte das intakte Dorfleben, für das die rund 200 Mitglieder in den drei Abteilungen der Beleg seien. Dass sich junge und alte Menschen engagieren, um jährlich ein Programm auf die Beine zu stellen, sei leider nicht mehr überall zu finden. Dafür seien die „Greane Krapfa“ bekannt. „Unter den Menschen Spaß und Freude zu verbreiten, ist die schönste Aufgabe, die man haben kann.“ Doch sei Fasching mehr als Spaß. Auch viel Arbeit und Organisation stehen hinter dem Brauchtum.

Die Oberelchinger Narrentradition hat jedoch eine noch längere Geschichte. Denn bereits in den 1930er-Jahren fanden die ersten närrischen Umzüge am Klosterberg statt. 1957 wurde der Faschingsverein mit einem Elferrat gegründet. Zwei Jahre später stellte sich das erste Prinzenpaar auf dem Klosterberg vor.

In der Chronik ist zu lesen, dass vom alten Namen der Oberelchinger „Krapfa“ und der Vereinsfarbe Grün schließlich 1969 der Vereinsnamen „Greane Krapfa“ eingeführt wurde. Vier Jahre später folgte die „Sieben-Schwaben-Vereinigung“ und die Kindergarde. Seit 1981 führt die Karnevalsgesellschaft jährlich eine Prunksitzung durch. 1989 trat die Maskengruppe „Därles Bärbla“ und die „Oberelchinger Bobbele“ der Gesellschaft bei.