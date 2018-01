2018-01-23 06:00:00.0

Nersingen Die Wetterbeobachter aus Oberfahlheim

Seit Jahrzehnten gehen Hans-Jürgen Pyka und seine Frau Klara jeden Morgen in den Garten, um den Regenstand zu messen. Dafür gab es jetzt eine hohe Auszeichnung. Von Andreas Brücken

Sauwetter gibt es für Hans-Jürgen Pyka nicht. Für den Wetterbeobachter aus Oberfahlheim ist Schneeregen stattdessen eine „8“. Denn mit Ziffern beschreibt er jeden Tag das Wetter und zeichnet die Niederschlagsmenge penibel auf – und das seit mehr als 40 Jahren. Der 75-Jährige ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes. Für seine langjährige Tätigkeit wurde ihm nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Etwas überrascht sei er schon gewesen, als ein Brief des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur auf seinem Tisch gelegen habe, sagt Pyka. Bürgermeister Erich Winkler lud zur feierlichen Verleihung ins Rathaus ein. Michael Gutwein vom Deutschen Wetterdienst nahm die Auszeichnung vor.

Das Ehrenamt hatte Pyka in den 1970er Jahren vom damaligen Schullehrer in Oberfahlheim übernommen. Gefragt habe man ihn damals nur indirekt: „Dann stand auch schon der Wetterkessel in unserem Garten.“ Seitdem geht der mittlerweile pensionierte Chemiker jeden Tag um genau 6.50 Uhr zum Niederschlagsmesser, wie die offizielle Bezeichnung des „Wetterkessels“ lautet. Denn der Zeitpunkt, der Standort mit 460 Metern über dem Meeressspiegel und einem Mindestabstand von vier Metern zum nächsten Baum sind von der Wetterbehörde vorgegeben. Sogar der Meterstab, mit dem der Schnee gemessen werden soll, ist amtlich geeicht. Bei den Messmethoden habe sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum etwas geändert, sagt Pyka und zeigt ein Buch aus dem Jahr 1936, in dem die Instrumente kaum anders aussehen, wie die, die er in seinem Garten stehen hat. Einzig die Übermittlung per E-Mail statt mit der Briefpost habe sich heute geändert.

Von der Begeisterung für die Wetterbeobachtung ließ sich auch Ehefrau Klara anstecken: „Wenn es blitzt und donnert, schaue ich auf die Uhr, um den Zeitpunkt festzuhalten“, sagt sie. Auch hat das Paar immer ein Auge darauf, von wo das Wetter herkommt und wohin es sich verzieht. Denn bis vor gut sechs Jahren musste das Ehepaar auch noch weitere Beobachtungen, wie den Verlauf eines Gewitters, Frost oder Sturm an den Wetterdienst melden. Bei so vielen gesammelten Daten können sie auch mal wiedersprechen, wenn jemand behauptet, dass ein Jahr besonders verregnet gewesen sei. Meistens behielten die Menschen geringe Niederschläge schon als schlechtes Wetter in Erinnerung, sagt Klara Pyka. Ein Blick in das kleine, grüne Heftchen mit den Aufzeichnungen bringe dann nicht selten die Erkenntnis, dass der Niederschlag nur gering war.

Auf die Frage, ob er einen Klimawandel in den vergangen 40 Jahren feststellen konnte, hält sich der Wetterbeobachter sachlich zurück: „Ich zeichne nicht das Klima, sondern nur die Niederschläge auf.“ Zudem seien selbst 40 Jahre ein zu kurzer Zeitraum, um eine gravierende Veränderung feststellen zu können. Doch sei ihm aufgefallen, dass die Winter in den vergangenen Jahren immer frostärmer geworden seien.

Da stimmt ihm Michael Gutwein zu. So sei das vergangene Silvester das wärmste seit 40 Jahren gewesen. Für die kommenden Tage hatte der Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes die Information gleich aus ersten Hand dabei: Ab Mittwoch sollen die Temperaturen in den zweistelligen Bereich steigen.