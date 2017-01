2017-01-17 06:53:00.0

Neu-Ulm Die (un)schönen Seiten des Winters

Mit starken Schneefällen meldet sich die kalte Jahreszeit in der Region zurück. Unfälle, Wartezeiten und Stürze waren die Folgen. Aber nicht nur: Auch das Rote Kreuz schlägt Alarm Von Michael Böhm Und Jens Carsten

Zahlreichen Pendlern in der Region dürfte Väterchen Frost am Montagmorgen gehörig die Laune vermiest haben: Fröstelnd warteten Bahnreise an den Steigen auf verspätete Züge, auf manch schneebedeckter Straße wurde die Autofahrt zur Rutschpartie – oder es war Warten angesagt. Und auf manchem glatten Fußweg wie dem Radweg am Neu-Ulmer Donauaufer kam es zu schmerzhaften Stürzen. Derweil macht der Wintereinbruch dem Roten Kreuz in der Region zu schaffen, denn die Blutkonserven gehen zur Neige. Und die Mitarbeiter der Bauhöfe sind im Dauereinsatz. Eine Sammlung von ernsten, ärgerlichen entspannten und ungewöhnlichen Meldungen des gestrigen Tages.

Ganze 27 Mal hat es in der vergangenen Nacht wegen des heftigen Schneefalls in der Region Ulm gekracht, berichtete das Polizeipräsidium. Glücklicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden. Ein kurioser Unfall ereignete sich in Allmendingen, wo bereits am Samstag ein Schneepflug ins Rutschen geraten war und einen Fußgänger erfasste. Der 74-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Pfaffenhofen zu. Auf eisglatter Fahrbahn kam die 23-Jährige mit ihrem Wagen am Sonntagmittag ins Schleudern und rutschte gegen ein anderes Auto. Sie wurde leicht verletzt und es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Ansonsten blieb der jüngste Schneefall offenbar ohne größere Folgen, wie Werner Lipp von der Neu-Ulmer Polizei erklärte. Von Samstagabend bis Montagmittag habe es im Raum Neu-Ulm neun Mal gekracht. Verletzt wurde niemand. Und auch die Autobahnpolizei zog gestern eine unaufgeregte Bilanz: Vier Unfälle ereigneten sich am Montagvormittag auf A8 und B28, keiner davon sei auf Schneefall zurückzuführen.

Sehr wohl den winterlichen Verhältnissen geschuldet waren einige Verspätungen im öffentlichen Nah-, insbesondere im Zugverkehr. Spitzenreiter war gestern laut Deutscher Bahn die Regionalbahn zwischen Oberstdorf und Ulm. Diese kam am frühen Morgen mit einer Verspätung von 58 Minuten in Ulm an. „Bei einigen unserer Züge ist wegen des Schnees die Neigetechnik ausgefallen, weshalb diese Züge langsamer fahren mussten als sonst“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Den Ärger zahlreicher Pendler konnte das nur bedingt lindern.

Auch Autofahrern verlangte der Montagmorgen mehr Geduld und Aufmerksamkeit als sonst ab. Allerdings hatten die Winterdienste schon über Nacht ihr Möglichstes getan, um die Straßen schneefrei zu halten. „Wir waren ab 4 Uhr morgens mit Mann und Maus draußen“, erklärte Hans Wegmann, Chef des Neu-Ulmer Winterdienstes. 36 Mitarbeiter der Stadtverwaltung und fünf privaten Unternehmen waren demnach stundenlang unterwegs, um die städtischen Straßen, Geh- und Radwege zu räumen. Bereits ab Mitternacht waren die Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterein in Vöhringen ausgerückt. Obwohl für wenige Stunden Teile der A7 und B10 schneebedeckt waren, sei die Lage „entspannt“ gewesen, wie Straßenmeister Thomas Lilge erklärte.

Zumindest etwas aufgeregter ging es im Neu-Ulmer Rathaus zu. Dort ging nach den jüngsten Schneefällen rund ein halbes Dutzend Beschwerdeanrufe ein, dass sich manch Grundstückseigentümer nicht an seine Räumpflicht vor dem eigenen Haus halte. Bußgelder bis zu – im allerschlimmsten Fall – 500 Euro können laut Stadtverwaltung in solchen Fällen fällig werden. „Wir setzen da allerdings zunächst auf die Kommunikation mit den Bürgern“, gab sich Rathaussprecherin Sandra Lützel diplomatisch.

Freude über den jüngsten Schneefall kam derweil bei Skifahrern auf. In Blaubeuren, Laichingen und Westerheim verkündeten die Liftbetreiber gestern „einwandfreie Pistenbedingungen“, Schneehöhen bis zu 20 Zentimeter und gespurte Langlaufloipen.

Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Folge des Winters verkündete das Rote Kreuz. So sei die Zahl der Blutspender zuletzt um rund 15 Prozent zurückgegangen,w as dazu geführt habe, dass der Vorrat an lebensrettenden Blutkonserven merklich geschrumpft sei. Das Rote Kreuz vermutet eine Mischung aus Weihnachten, schlechten Wetter und Grippewellen hinter den sinkenden Zahlen. Stefan Kast, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Neu-Ulm, weiß von ähnlichen Erfahrungen zu berichtet: „Wir hatten im Januar bisher einen Spendentermin in Vöhringen. Normalerweise kommen da rund 160 Spender, diesmal waren es nicht einmal 120.“ Die nächsten Blutspendetermine sind morgen in der Mehrzweckhalle in Buch (17 Uhr) und am Freitag im Haus der Begegnung in Weißenhorn (16.30 Uhr).