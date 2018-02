2018-02-20 13:33:21.0

Weißenhorn Diebe sitzen im Schnee fest und werden gefasst

Das winterliche Wetter wird zwei Männern im Weißenhorn zum Verhängnis. Schon kurz nach der Tat klicken die Handschellen.

Das winterliche Wetter hat der Polizei Weißenhorn am Dienstag in die Karten gespielt. Die Beamten konnten zwei Diebe in Weißenhorn festnehmen, die kurz vorher zur Tat geschritten waren.

Dem Polizeibericht zufolge ging am frühen Dienstagmorgen bei der Inspektion in Weißenhorn eine Mitteilung ein, wonach ein Auto mit geöffneten Türen in einer verschneiten Wiese an der Ulmer Straße stehen soll. Eine Streife ging dem Hinweis nach und fand vor Ort tatsächlich ein Auto, dass sich im Schnee festgefahren hatte. Ein 20-jähriger Mann wurde ebenfalls dort angetroffen. Sein 27-jähriger Komplize war zunächst vor der Streife weggelaufen. Die Beamten fanden ihn kurze Zeit später aber ebenfalls.

In dem Auto lagen mehrere Fahrzeugteile, unter anderem Radkappen, und Kfz-Kennzeichen, welche die beiden Männer offenbar kurz zuvor bei den nahegelegenen Autohäusern und Gebrauchtwagenhändlern gestohlen hatten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw ein Leihwagen ist. Dieser war bereits zur Fahndung ausgeschrieben, weil er nicht mehr beim Verleiher zurückgegeben worden war. Darüber hinaus befand sich im Auto noch ein Tablet-Computer, der bei einem Diebstahl in Baden-Württemberg entwendet worden war. Die Polizisten nahmen beide Männer vorläufig fest. Da der Fahrer drogentypisches Verhalten zeigte, wurde bei ihm auch eine Blutentnahme veranlasst. (az)