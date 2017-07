2017-07-06 05:00:00.0

Neu-Ulm Dieser Bus ist Neu-Ulms neues Flaggschiff

Der Doppeldecker aus dem Hause Setra feiert Weltpremiere. Die Erwartungen sind groß. Doch sie ändern nichts an den Sorgen der fast 4000 Mitarbeiter. Von Oliver Helmstädter

In einem ungewöhnlichen Lila-Metallic, das sich Viola Pyxis nennt, steht das neue Neu-Ulmer Flaggschiff bei seiner Weltpremiere unterhalb des Stuttgarter Fernsehturms da: Der neue Doppeldecker mit der Typbezeichnung „S 531 DT“ ist das, was Hartmut Schick, der Chef der Daimler-Bussparte, die Champions-League des Busbaus nennt.

Das vor 15 Jahren vorgestellte Vorgängermodell ist mit über 2300 verkauften Fahrzeugen seit der Einführung 2003 der klare Marktführer im Segment der Doppeldeckerbusse. Unter den Kunden sind auch viele Fernbusbetreiber: Nach Daimler- Erhebungen sind rund Dreiviertel der Doppelstockbusse im Fernbusgeschäft von Setra. Einer von derzeit im Schnitt 13 in Neu-Ulm täglich vom Band laufenden Busse soll ein Doppeldecker sein.

Einen hohen sechsstelligen Betrag verschlingt die Krone des Busbaus - kostet also so viel wie ein großes Einfamilienhaus. Die Preise seien allerdings – je nach Ausstattung außerordentlich schwankend. Von der eng bestuhlten Variante mit 90 Sitzplätzen bis hin zum Tourbus für Bands, in die Neu-Ulmer Evobus-Schreiner eine Bar inklusive Zapfanlage einbauen können. Gegen unliebsame, etwaige (Bier-)Gerüche an Bord, hilft der aus der Mercedes S-Klasse bekannte Duftgenerator: Zur Wahl stehen sechs Düfte – von sportlich frisch bis lederähnlich schwer – die auf Knopfdruck aus versteckten Düsen strömen. Und mit einem optional erhältlichen Glasdach im Oberdeck soll die Fahrt durch die Alpen zum optischen Erlebnis werden. Für Durchschnittskunden aus der Fernbusbranche sind freilich andere Merkmale entscheidend: So verbraucht der neue Doppeldecker unter anderem dank verbesserter Aerodynamik bis zu zehn Prozent weniger Kraftstoff als sein Vorgänger. Außerdem ist er weltweit der erste Omnibus, in dem ein Notbremssystem mit Hindernis- und Fußgängererkennung sowie ein Abbiege-Assistent für den toten Winkel verbaut sind.

„Ich bin sicher, dass unser neuer Doppelstockbus direkt an den Erfolg seines Vorgängers anknüpft“, sagt Buschef Schick. Die Vorstellung des neuen Doppeldeckerbusses kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die fast 4000 Beschäftigten in Neu-Ulm von Zukunftssorgen geplagt werden. Wie berichtet, plant Daimler künftig am Setra-Standort nur noch Reisebusse zu bauen. Bisher konnten in dem saisonal sehr schwankenden Reisebusgeschäft Zeiten schwächerer Nachfrage mit der Produktion von Stadtbussen ausgeglichen werden. Der Betriebsratsvorsitzende Friedrich Beck, sein Stellvertreter Hansjörg Müller und Petra Wassermann von der IG Metall beklagen, dass die Geschäftsführung bisher keine Antwort auf die Frage gegeben habe, wie der Wegfall der Stadtbusse im Werk Neu-Ulm kompensiert werden könne.

Grundsätzlich müsse sich das Werk nach dem Ende eines Reisebus-Booms mit einer Marktnormalisierung auseinandersetzen. Außerdem werden (wie berichtet) annähernd 300 Leiharbeiter, die hauptsächlich wegen der Umstellung auf nur noch eine Fertigungslinie eingestellt worden seien, nicht mehr weiterbeschäftigt. Durch das Verlassen der Leiharbeiter sei ein Ungleichgewicht in den Montage-Gruppen entstanden. Die Taktzeit wurde bereits von 36 auf 45 Minuten verlängert. Doch lediglich 26 Mitarbeiter seien auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung „zwangsversetzt“ worden. Somit halte sich die Unzufriedenheit in der Belegschaft in dieser Hinsicht in Grenzen. Schick sieht kein Problem für das Werk Neu-Ulm durch den Wegfall der Citaro-Produktion als Ausgleich für das traditionell schwächere zweite Halbjahr. Viele Jahre sei das Werk auch ohne zusätzliche Stadtbusse gut gefahren und sei als Kompetenzzentrum für Reisebusse zukunftssicher aufgestellt. Erkennbar sei das nicht zuletzt durch die massiven Investitionen: Von 2013 bis 2017 seien über 50 Millionen Euro in das Werk in Neu-Ulm investiert worden.