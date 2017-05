2017-05-22 14:58:00.0

Elchingen Dieser Wald lebt von der Flut

Das Landesbund für Vogelschutz lädt Natur-Interessierte zu einer Führung durch die Donau-Auen. Warum dieses wertvolle Biotop menschliche Pflege braucht. Von Gerrit- R. Ranft

Hinter dem Begriff „Natura 2000“ steht ein weit gespanntes Netz von Naturschutzgebieten, das sich über die gesamte Europäische Union erstreckt. Vor 25 Jahren wurde der Begriff in der Richtlinie „Flora-Fauna-Habitat“ erstmals erwähnt. Die Kreisgruppe Neu-Ulm im Landesbund für Vogelschutz (LBV) erkannte darin ein Jubiläum und nutzte es gestern für eine kostenlose naturkundliche Führung im Elchinger Auwald.

Den Schwerpunkt der gut anderthalbstündigen Veranstaltung bildete die „Elchinger Brenne“ im Vogelschutzgebiet Donauauen. Die zehn Gäste, die sich führen ließen, waren in guten Händen. Immerhin kümmerten sich um sie vier Naturfachleute. Hubert Ilg vom Neu-Ulmer LBV erklärte erst mal, „Brennen“ seien die in Jahrhunderten an den Innenradien von Donau und Iller abgelagerten ausgedehnten Kiesbänke. Weil sie schutzlos der brennenden Sonne ausgesetzt waren, blieben sie nährstoffarm und ohne Bewuchs. Nach den Flussregulierungen im 19. Jahrhundert lagen die Kiesflächen in der freien Natur, wurden nicht mehr von Wasser überspült und verlandeten mit der Zeit. Sie bilden heute, falls sie sorgsam gepflegt und von Buschwerk freigehalten werden, kostbare Magerrasenbiotope.

Giorgio Demartin, in Unterelchingen zuhause und für die Regierung von Schwaben für den Moorschutz zuständig, führte kurzweilig durch das Gehölz. „Wir müssen wieder Wasser in den Auwald bekommen“, sagt Demartin. Denn wie er jetzt ohne regelmäßige Überflutungen wachse, verändere er sich zum gewöhnlichen Wald mit dichtem Unterholz. Ein Auwald sei ein chaotisches System, das aber bestimmte Regeln einhalte. Eine Landschaft, die 70 mal im Jahr überflutet werde, lasse nur Weichholzbäume wie Pappel und Weide zu. Fielen die Hochwasser seltener aus, siedelten sich auch harte Hölzer an wie Esche, Ahorn oder Kirsche. Damit aber gehe der Auwaldcharakter verloren.

Dem Laien erschließt sich eine „Brenne“ nicht ohne weiteres, weil die offen liegenden Kiesflächen fehlen. Da müssen die Vogel- und Naturschützer ran und das einstige Ufergelände freihalten. „Die Elchinger Brenne“, sagt Hubert Ilg, „pflegen wir seit 1993, indem sie jährlich gemäht wird.“ Aber sie wächst eben immer wieder zu, weil das Donauwasser nicht mehr kommt. Eine Humusdecke von zwei, drei Zentimetern Stärke genügt, um Strauch- und Buschwerk anzusiedeln. „Wir machen Kosmetik an der Natur“, ergänzt Demartin, „indem wir den Wald mähen.“ Die Menge der blühenden Pflanzen auf der Brenne, die gestern gefunden wurden, war eher bescheiden. Hahnenfußgewächse standen da, eine große Gruppe Helmknabenkraut, Blätter der Herbstzeitlose.

Große Hoffnungen setzen die Naturschützer jetzt auf die Polder, die nach und nach an Donau und Iller ausgewiesen werden sollen. Werden sie regelmäßig geflutet, können sich wieder ursprüngliche Pflanzenfamilien ansiedeln. Auch Schafe sind willkommen. „Man müsste Schäfer dafür gewinnen, die Brennen in die Schafbeweidung einzubeziehen“, sagt Demartin. Doch das kann dauern. Bis dahin wird von Hand gemäht und gerecht. „Da brauchen wir noch viele Helfer, die jeden Herbst bei Eintopf und Kuchen hier körperliche Arbeit leisten möchten.“